快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

川普威脅歐盟！買美石油天然氣降低貿易逆差 否則將面臨關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統當選人川普20日對歐盟施以關稅威脅，要歐盟透過向美國購買石油和天然氣，來彌補貿易逆差。美聯社
美國總統當選人川普20日對歐盟施以關稅威脅，要歐盟透過向美國購買石油和天然氣，來彌補貿易逆差。美聯社

美國總統當選人川普20日再度對貿易夥伴發出關稅威脅，揚言必須透過向美國購買石油天然氣，來降低與美國間的貿易逆差，否則將面臨關稅。

CNBC報導，川普於美國時間20日凌晨在他的Truth Social社群平台上發文寫道：「我已告訴歐盟，它們必須透過大規模購買我們的石油和天然氣，來消弭它們與美國間的龐大逆差。否則就毫無保留的課徵關稅。」

據美國官方數據，美國與歐盟間的商品和服務貿易逆差在2022年為1,313億美元。美國是歐盟商品2023年最大收受者，占了歐盟19.7%的出口。

川普已向美國的許多貿易夥伴國威脅實施大規模關稅，包括中國大陸、墨西哥和加拿大，這也是他總統大選競選活動的招牌政見之一，而他也將在準備重返白宮之際繼續這種發言。

美國已是歐盟最大液化天然氣（LNG）供應國，但有一個國家的天然氣至今仍在歐盟市場穩居第二，那就是俄羅斯。由於俄烏戰爭戰火不斷，歐盟官員一直想方設法要抑制俄國LNG的地位。

歐盟執委會主席范德賴恩上月在與川普通話後曾經拋出構想，可能用從美國進口的LNG取代俄國的LNG。

范德賴恩說：「LNG是我們提及的主題之一。我們仍然透過俄國、從俄國取得大量LNG。為何我們不用美國LNG取代它，美國的比俄國的更便宜，將能壓低我們的能源價格。」

不過，歐盟仍已為與美國展開貿易戰做好準備。歐盟新的反脅迫工具強化了歐盟的貿易防衛，並讓歐盟執委會能透過實施關稅或其他懲罰性措施，來因應這種出於政治目的的限制。

天然氣 川普 歐盟 石油 美國大選 關稅

延伸閱讀

普亭年終記者會：準備好見川普、願與烏克蘭談判

干預臨時開支案 川普言聽計從…馬斯克被酸「影子總統」

搶川普上任前 拜登政府宣布2035年前減排61%至66%

與調查團特檢有一腿…川普喬州介選案檢察官 被解除起訴任務

相關新聞

屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬...

美軍最高將領有望留任？1對1談話內容曝光 傳川普讚「做得不錯」

美國NBC新聞20日獨家披露，根據2位知情人士說法，候任總統川普與參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Bro...

川普威脅歐盟！買美石油天然氣降低貿易逆差 否則將面臨關稅

美國總統當選人川普20日再度對貿易夥伴發出關稅威脅，揚言必須透過向美國購買石油和天然氣，來降低與美國間的貿易逆差，否則將...

民調：馬斯克在川普政府扮重要角色 多數人不認同

多項最新民調顯示，科技巨頭馬斯克(Elon Musk)的政治影響力愈大，美國主流就愈加懷疑他未經選舉而取得的權力，而大多...

干預臨時開支案 川普言聽計從…馬斯克被酸「影子總統」

科技富豪馬斯克(Elon Musk)19日領頭攻擊共和黨眾院議長強生(Mike Johnson)提出的，並與民主黨達成協...

川普警告強生「行動不果決難續任議長」 2共和黨議員挺馬斯克出任

總統當選人川普19日早晨接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，共和黨籍眾院議長強生(Mike J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。