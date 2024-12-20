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美眾院否決川普支持的臨時撥款議案 美聯邦政府21日恐關門

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國眾議院議長強生19日向他的黨團提交最終版本的臨時待決議案。法新社
美國眾議院議長強生19日向他的黨團提交最終版本的臨時待決議案。法新社

美國共和黨試圖避免政府關門的精簡計畫，19日晚間在國會眾議院投票中以235票反對、174票贊成被否決。數十名共和黨員倒戈加入民主黨，拒絕川普支持的提案。

經修訂的新提案提議為政府延長提供三個月的資金，為農民提供超過1000億美元的救災援助，同時取消一系列其他條款，例如限制在中國投資和911醫療保健基金等。這份議案還包括暫停聯邦債務上限兩年等內容。

投票結果為174票贊成、235票反對，因贊成票未達特殊快速程序規定的三分之二多數票，所以降低了法案再次進入全院投票的機會。

這次投票是在總統當選人川普否決一項由國會領導人支持的兩黨協議的一天後進行。新的精簡計畫共有116頁，低於原法案的1547頁。

如果21日中午12時前國會還未通過任何法案並讓總統拜登簽署成法律，部分聯邦機構將關閉，數十萬職員將被迫暫時休假，但關鍵服務將持續運作。

為避免美國政府關門，眾議院的共和黨領導人19日下午制定一項新計畫並於當日晚間投票。該計畫包括一項為期三個月的短期資金方案，將把政府資助期限延長至3月14日，以及暫停兩年的債務上限條款。

川普讚揚新計畫對美國人民來說是非常好的協議，稱完全取消債務上限至2027年1月，將是國會能做的最明智之事。

川普 美國大選

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