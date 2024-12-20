川普阻開支案 美政府恐關門

美國眾議院議長強生十七日晚間為避免政府關門而制定的政府開支案，十八日被總統當選人川普和科技富豪馬斯克抨擊，認為夾帶太多民主黨要求的額外支出，警告那些支持此案的共和黨議員下次會落選。強生正在研究備案，避免多數聯邦機構在美國時間廿一日午夜十二時停擺。

強生十七日晚間提出的政府開支法案，將聯邦經費延長至三月十四日，向自然災害倖存者提供一一○四億美元補助。強生為確保法案能在眾院和民主黨領導的參院過關，對農民額外增加一百億美元援助，也為民主黨方面提出一系列要求開綠燈。

但川普和馬斯克對提案中導致成本飆升的額外支出表示反對。川普與候任副總統范斯在聲明中表示，這項法案對民主黨的讓步是「背叛國家」，呼籲共和黨人「要聰明且強硬」。

此案包括白宮要求的超過一千億美元災難援助、三百億美元農民援助、對中國投資的限制，以及二○○九年以來首次為國會議員加薪。

川普已要求保留強生支持的某些措施，例如對農民和自然災害倖存者的援助；但他也要求眾院放棄和民主黨談好的計畫內容。川普還要求共和黨提高舉債上限。

川普的聲明加上黨內不滿聲浪，強生不得不重新制定開支方案，以防政府在耶誕節期間關門；這也涉及到他接下來能否得到眾院足夠的支持，於明年初再度當選議長。

知情人士說，強生正在研究的備案是一份純粹的持續撥款決議案，意味著國會領袖先前達成的一千五百頁支出法案中的附加條款，包括災難援助和農民經濟援助等，都將被排除。

若聯邦政府在耶誕節期間停擺，將影響從航空交通到執法等各個領域，也將是二○一八年十二月持續至二○一九年政府停擺以來的第一次。

拜登政府則指控共和黨陣營「玩弄政治」，推升「全國不穩定」的風險。