聽新聞
0:00 / 0:00

川普阻開支案 美政府恐關門

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國總統當選人川普。 路透
美國總統當選人川普。 路透

美國眾議院議長強生十七日晚間為避免政府關門而制定的政府開支案，十八日被總統當選人川普和科技富豪馬斯克抨擊，認為夾帶太多民主黨要求的額外支出，警告那些支持此案的共和黨議員下次會落選。強生正在研究備案，避免多數聯邦機構在美國時間廿一日午夜十二時停擺。

強生十七日晚間提出的政府開支法案，將聯邦經費延長至三月十四日，向自然災害倖存者提供一一○四億美元補助。強生為確保法案能在眾院和民主黨領導的參院過關，對農民額外增加一百億美元援助，也為民主黨方面提出一系列要求開綠燈。

但川普和馬斯克對提案中導致成本飆升的額外支出表示反對。川普與候任副總統范斯在聲明中表示，這項法案對民主黨的讓步是「背叛國家」，呼籲共和黨人「要聰明且強硬」。

此案包括白宮要求的超過一千億美元災難援助、三百億美元農民援助、對中國投資的限制，以及二○○九年以來首次為國會議員加薪。

川普已要求保留強生支持的某些措施，例如對農民和自然災害倖存者的援助；但他也要求眾院放棄和民主黨談好的計畫內容。川普還要求共和黨提高舉債上限。

川普的聲明加上黨內不滿聲浪，強生不得不重新制定開支方案，以防政府在耶誕節期間關門；這也涉及到他接下來能否得到眾院足夠的支持，於明年初再度當選議長。

知情人士說，強生正在研究的備案是一份純粹的持續撥款決議案，意味著國會領袖先前達成的一千五百頁支出法案中的附加條款，包括災難援助和農民經濟援助等，都將被排除。

若聯邦政府在耶誕節期間停擺，將影響從航空交通到執法等各個領域，也將是二○一八年十二月持續至二○一九年政府停擺以來的第一次。

拜登政府則指控共和黨陣營「玩弄政治」，推升「全國不穩定」的風險。

川普 美國大選

延伸閱讀

中經院長連賢明談台廠的三擔心 「先理解川普在想什麼」

4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

展開報復？共和黨喊查錢尼之女 川普警告「她麻煩大了」

英政治史最大捐款 傳馬斯克砸1億助改革黨組建下屆政府

相關新聞

川普阻開支案 美政府恐關門

美國眾議院議長強生十七日晚間為避免政府關門而制定的政府開支案，十八日被總統當選人川普和科技富豪馬斯克抨擊，認為夾帶太多民...

屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬...

前白宮官員：應對地緣政治轉型 台灣應籲和平關乎世界

美國總統當選人川普明年1月就任，美國前白宮官員今天指出，地緣政治進入轉型期，美國的領導者地位將受挑戰，各國因「自私追求國...

搶在川普上任前 拜登政府宣布新碳排目標：2035年前減排至少61%

美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi ...

趕在川普就任前 拜登政府獎勵南韓SK海力士近150億元

美國官員今天表示，美國總統拜登政府今天敲定給與韓國晶片大廠SK海力士4億5800萬美元（約新台幣149億元）的獎勵，在總...

展開報復？共和黨喊查錢尼之女 川普警告「她麻煩大了」

美國共和黨議員昨天呼籲對前副總統錢尼之女麗茲‧錢尼展開刑事調查，總統當選人川普今天警告她「麻煩大了」。麗茲‧錢尼曾任眾議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。