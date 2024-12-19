快訊

力阻3法案三讀過關！綠委突襲破窗佔領主席台 陳玉珍遭攔場外怒嗆

檢方結案倒數！柯文哲「抬頭挺胸」應訊答辯 逾5hr後還押看守所

父子同喪火場…廖姓水電包工頭組慘遇大火 小組5人全罹難

聽新聞
0:00 / 0:00

搶在川普上任前 拜登政府宣布新碳排目標：2035年前減排至少61%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi Zaidi）表示，美國會盡自己的本份，讓守住全球溫度升高攝氏一點五度的目標繼續保存下去。圖／路透
美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi Zaidi）表示，美國會盡自己的本份，讓守住全球溫度升高攝氏一點五度的目標繼續保存下去。圖／路透

美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi Zaidi）表示，美國會盡自己的本份，讓守住全球溫度升高攝氏一點五度的目標繼續保存下去。

「聯合國氣候變化綱要公約」（United Nations Framework Convention on Climate Change）於2015年通過「巴黎協定」(Paris Agreement) ，要求各成員國提出淨零碳排的政策規劃，和國家自定貢獻，言明對溫室氣體減量的承諾，並每5年更新一次。下一輪國家自定貢獻將在2025年2月截止。

第29屆氣候峰會（COP29）日前在亞塞拜然落幕，峰會期間即傳出，雖然美國前總統川普贏得大選勝利，預料將大幅縮減美國對氣候議題的支持，但有白宮官員指出，美國政府正針對國家自定貢獻進行討論，並研究美國可以採取哪些行動，以及次國家行動的可能性，暗示在明年2月前訂出新的「國家自定貢獻」（NDCs）。

柴迪在18日指出，在拜登政府之下，美國將訂出一個嶄新、具有野心的目標，預計在2035年前，相較於2005年的水準，欲減少溫室氣體排放量達61%至66%；在此之前，美國的NDC目標為在2030年前減排50%至52%。

柴迪表示，這個範圍是一個更陡峭的途徑，邁向2050年淨零碳排的目標，意味著美國將盡自己的本份，保留住攝氏一點五度的升溫防線。

不過川普於第一任總統任期中，就宣布退出「巴黎協定」，外界普遍推測川普明年就職後，有可能降低對氣候議題的支持，甚至再度退出巴黎協定。中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良認為，拜登政府此刻宣布NDC，明顯想要完成他們在氣候議題上的任務，不過他也認為，未來不能排除川普政府推翻這個目標的可能性。

川普 拜登 減排 美國大選

延伸閱讀

趕在川普就任前 拜登政府獎勵南韓SK海力士近150億元

4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

展開報復？共和黨喊查錢尼之女 川普警告「她麻煩大了」

ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

相關新聞

搶在川普上任前 拜登政府宣布新碳排目標：2035年前減排至少61%

美國拜登政府即將卸任，18日卻搶先公布最新的碳排放目標，預計在2035年前減排61%至66%，白宮氣候顧問柴迪（AIi ...

屁幣當道、槓桿型ETF盛行 美投機泡沫現況如1999年再現

川普勝選以來風險性資產漲翻天，紛紛跨越整數里程碑，教人不注意也難，例如上周那斯達克綜合指數漲破2萬點，比特幣也衝上10萬...

趕在川普就任前 拜登政府獎勵南韓SK海力士近150億元

美國官員今天表示，美國總統拜登政府今天敲定給與韓國晶片大廠SK海力士4億5800萬美元（約新台幣149億元）的獎勵，在總...

展開報復？共和黨喊查錢尼之女 川普警告「她麻煩大了」

美國共和黨議員昨天呼籲對前副總統錢尼之女麗茲‧錢尼展開刑事調查，總統當選人川普今天警告她「麻煩大了」。麗茲‧錢尼曾任眾議...

「我們會找到你」準邊境沙皇：無證客最終都會被遣返

即將上任的川普政府「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)再次警告，任何非法入境者最終都會被驅逐，刑事罪犯是大規模驅逐的首...

ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

候任的川普政府已制定計畫，將運用聯邦移民及海關執法局(ICE)的職權大規模遣返無證移民，但可能面臨實務障礙：ICE目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。