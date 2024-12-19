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趕在川普就任前 拜登政府獎勵南韓SK海力士近150億元

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國官員今天表示，美國總統拜登政府今天敲定給與韓國晶片大廠SK海力士4億5800萬美元（約新台幣149億元）的獎勵。圖／路透社
美國官員今天表示，美國總統拜登政府今天敲定給與韓國晶片大廠SK海力士4億5800萬美元（約新台幣149億元）的獎勵。圖／路透社

美國官員今天表示，美國總統拜登政府今天敲定給與韓國晶片大廠SK海力士4億5800萬美元（約新台幣149億元）的獎勵，在總統當選人川普就任前，此舉進一步鞏固拜登提振美國半導體製造的政績。

法新社報導，美國商務部表示，這筆錢將補助SK海力士（SK hynix）在印第安那州斥資約39億美元的投資。這家韓國的半導體業者正在當地闢建多項設施，包括用於人工智慧（AI）產品的記憶體封裝廠。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，藉由此舉，「我們正鞏固美國的AI硬體供應鏈」。SK海力士是全球第2大的記憶晶片製造商。

白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）表示：「這座新的設施將發展最先進的尖端封裝，這項技術對於美國半導體的領導地位越來越重要。」

除了這筆4億5800萬美元的直接挹注，藉由「晶片法」（Chips and Science Act）的貸款授權，美國也提供SK海力士高達5億美元的融資。

拜登政府已藉由晶片法公布授予數百億美元，最近數週，官員們一直設法在新的美國政府入主白宮前，敲定各項協議。

最近幾天，拜登政府也敲定與其他半導體業者的獎助協議，包括台灣的晶片巨擘台積電、全球第3大晶圓代工廠格羅方德（Global Foundries）、英特爾（Intel）與美光科技公司（Micron TechnologyInc.）。

川普 拜登 海力士 美國大選

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