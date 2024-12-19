【專家之眼】誰先按？川普上任立即面對核武競賽的困境

2022年2月俄烏戰爭擴大之後，為了嚇阻北約國家參戰及烏克蘭使用美國先進武器，俄羅斯總統普亭不斷威脅要使用核武器。這種發展使得國際社會重新擔心世界會發生核武大戰，核戰毀滅地球的陰影在後冷戰時代一度消退，但如今又逐漸成為籠罩國際社會的黑暗。

有關裁減核戰略武器、核彈測試及禁止核武擴散的國際條約，是上個世紀後半葉時期東西雙方，即美國與前蘇聯都認知世界禁不起核戰毀滅下的產物；結果促成美俄雙方合作，除了裁減核彈頭，也裁減可以攜帶核彈頭的各種飛彈。

但現在令人擔憂的是上述有關核彈測試、禁止核武擴散的條約並未正式生效，以致這方面的國際約束力並不存在，導致無法遏止中國超速發展核武、北韓多次進行核彈試爆，就連伊朗也傳出已經有足夠的核能力，將現有的核燃料轉換成核武器；因此，伊朗有可能加入全球核子俱樂部：美、俄、中、英、法、印度、巴基斯坦、以色列、北韓等9國之後，成為第10個核武國家，對美國、以色列及其他阿拉伯國家進行「核威懾」。

川普上任後將立即面對的是一個可能更激烈的「核威懾」時代。加上美俄之間本來有《新削減戰略武器條約》（new START)，2010年簽訂，但2023年2月21日，俄羅斯宣布暫停執行該條約，雖然普亭並沒有退出該條約，該條約到2026年終止。也就是說美俄雙方是否使該條約繼續存在並執行，會是川普上任後馬上面對的難題。

核武競賽所以對川普是個難題，一方面是有關new START爭議很多，不只美國內部無論民主或共和黨，都有人認為new START對俄羅斯有利，且無法限制俄羅斯新的核戰略武器，美方依約裁減下去，反而減弱了美國的核威懾力量；而川普本人則認為new START應該把中國拉進來，一起討論削減核彈頭及進行核查。關於把中國拉進來，其實有些不切實際，因為美俄各有約3000枚核彈頭，各方推測中國現下約有300枚，就算超級發展到2030年有可能達到1000枚。不要說中國不願意加入核武裁減，普亭也認為如果要把中國拉進來，也應該把英、法也拉進來。不過，重點是川普肯不肯改變自己對new START的態度，給自己下台階，只和俄羅斯雙方談判削減或擴大到範圍更廣的美俄軍備管制？

川普的另一個難題是美國內部對於自己「核威懾」能力的弱化，從而強烈要求汰換舊的核武彈頭及設備。美國自冷戰結束後，在20世紀末及21世紀初，隨著美俄核武數量的裁減，有一陣子以為核戰世界毀滅的危機已經消失了，美國停止了更新的核武發展，21世紀以來美國停止了核彈試爆。因此，美國有關國安及國防部門不斷呼籲要給予預算更新及增加核武庫，經費預算的提出，總數從1.5兆到3兆都有人在說。

川普本人也數度批評國會，不該刪減軍備及核武所需經費。預計川普上任後勢需聽從更新、增加核武庫的呼籲，但難就難在他要一方面增加自己「核威懾」能力，卻一方面要求對手如俄方削減戰略核武，將會是「川普困境」。因此，2026年2月new START 條約期滿，這個唯一可以限制美、俄不要進行核武競賽的條約，是否在談判後會繼續有效及執行，備受矚目！如果new START被棄置，核武競賽可能會回到冷戰時代，但會不會有過去的「相互保證毀滅」下的「恐怖平衡」，就很難說了！核戰爆發的世界毀滅機率，是否比冷戰時代提高了呢？

核武戰爭的世界毀滅，和手握核武按鈕的國家領導人性格有密切關係，北韓的金正恩曾發狂語說：「我的面前桌子上有一個按鈕，我隨時可以按下去！」川普聽聞其語後也發狂語：「我的面前桌上也有一個按鈕，但比金正恩的更大，而且這個按鈕更有效。」顯然在關鍵時刻金和川普都會選擇，按下那個啟動核戰的鈕吧！？

美國內部一方面有人呼籲要增強核武威懾力，但也有人擔心川普上台後控制不住自己的脾氣發動核戰；因為美國總統以三軍統帥地位，要按下核按鈕，只需他一個人做決定，無需獲得他人同意，換句話說，美國總統一個人可以決定世界是否被毀滅；最近就有2位國會議員聯名寫信給拜登，希望拜登能頒布行政命令，限制美國總統行使核按鈕的前提是，必須事先徵得國會同意。事實上過去國會曾有立法提案，通過法律限制總統行使核按鈕的程序，但一直沒有完成立法。想來美國人也擔心在川普統治下，可能的核戰毀滅的世界末日的來臨！