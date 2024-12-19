科技大咖、政治人物爭相示好 川普：大家都想當我朋友

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統當選人川普將在明年1月重返白宮。 （美聯社）
美國總統當選人川普將在明年1月重返白宮。 （美聯社）

美國總統當選人川普將在明年1月重返白宮，科技大咖、政治人物都爭相示好。如今叫車業者Uber和該公司執行長庫斯洛沙希將分別對川普的就職基金捐100萬美元，加入了多家大型企業向川普輸誠的行列。

先前向媒體證實將對川普的就職基金捐100萬美元的還有，臉書母公司Meta、亞馬遜、以及OpenAI創辦人奧特曼。

川普在位於佛州的海湖莊園告訴記者：「當初在第一個任期，大家都在對抗我；但在這個任期，大家都想當我朋友。」「我不知道耶，大概是我個性變了。」

事實上，川普幾乎沒有表現出性格轉變的跡象，但許多曾批評他的人，如今亟欲向重視忠誠度高於一切的川普政府示好。美國布朗大學政治學教授希勒表示：「眼下人們評估認為，與他打好關係總比得罪他好。」

川普自11月大選以來大多待在海湖莊園，科技巨擘到訪尤受矚目。Meta執行長祖克柏11月底曾赴海湖莊園與川普共進晚餐，試圖修復關係。蘋果執行長庫克、Google執行長皮伽和Google共同創辦人布林也曾到訪。川普表示，預計本周還將與亞馬遜創辦人貝佐斯會面。

據了解，川普16日還與短影音平台TikTok執行長周受資見面。川普本周對一名民調機構負責人和一家報紙提告，指稱他們在大選前幾天公布的民調顯示他在愛荷華州落後，但他最終壓倒性贏得該州。

川普 美國大選

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