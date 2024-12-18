市場篤信聯準會再降1碼 明年降息腳步恐放緩
儘管美國通膨下行路徑充斥不確定性，且總統當選人川普一些經濟提案可能產生影響，外界仍普遍預期聯邦準備理事會（Fed）今天將降息1碼，並暗示未來降息腳步將放緩。
法新社報導，過去兩年，聯準會透過升息，在應對通膨方面取得重大進展，最近開始降息，以提振經濟需求並支持勞動力市場。
過去幾個月，通膨率不斷走高，偏離了聯準會的2%長期目標，並引發各界擔憂對抗通膨的戰役尚未結束。
儘管如此，根據芝加哥商品交易所集團（CMEGroup）數據，金融市場仍普遍預期聯準會將在今天宣布降息1碼（0.25個百分點），讓基準利率介於4.25%至4.50%區間。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）對記者說：「假如聯準會不打算這麼做，早就會勸市場放棄這種想法。」
這將是聯準會連續第3次降息，可望使利率比3個月前整整低了1個百分點。
花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）對法新社說：「我懷疑是否有必要再次降息。」
但他表示，今天的降息計畫如今已是「非常成熟」。
這是在川普回鍋白宮前，民主黨籍總統拜登任內最後的利率決策，川普的經濟提案包括提高關稅和大規模驅逐數以百萬計無證勞工。
這些提案加上近期通膨上升，促使部分分析師調降他們對2025年降息次數的預期，並預測利率需在更長時間內維持在較高水準。
在9月的利率決策中，聯準會預計明年將再降息4次。然而許多分析師認為，今天更新的經濟預測將顯示，2025年僅會再降息2至3次，其他經濟學家則表示，明年降息次數可能還會更少。
芝加哥商品交易所集團的數據指出，期貨市場普遍預期聯準會將在2025年1月暫停降息，並預計明年降息總共不超過0.75個百分點的可能性約7成。
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