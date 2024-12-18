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綠領人才發展 專家：必備「永續力」和「學習力」

傳美國新特使將訪歐洲含烏克蘭 川普上任前成行

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

路透社引述知情人士報導，美國總統當選人川普點名的烏克蘭特使人選凱洛格將在明年1月初前往多個歐洲國家，包括烏克蘭，川普新政府試圖迅速終結俄羅斯與烏克蘭戰爭。

退役將領凱洛格（Keith Kellogg）預定出任川普新政府的烏克蘭特使。兩名知情人士告訴路透社，凱洛格此行不打算訪問俄羅斯首都莫斯科，但將到烏克蘭首都基輔會晤高層，且他的團隊正在安排到其他歐洲國家首都會晤多位領袖，例如義大利羅馬和法國巴黎。

知情人士提醒說，這項訪問計畫仍待確定，行程可能會改變。

知情人士表示，這些會談預計重點會是代表川普新政府了解情況，而不是聚焦在積極談判；然而凱洛格計劃在元旦過後不久展開訪問，凸顯川普亟欲讓俄烏戰火降溫。川普將在1月20日就職。

川普代表未就相關計畫置評，但說迅速終結俄烏戰爭仍是川普政府優先要務之一。

川普 美國大選

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