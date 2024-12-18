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川普揚言加稅 加拿大擬強化邊界安全與移民限制

中央社／ 多倫多17日綜合外電報導

4位加拿大部長今天公布邊界安全計畫，內容已私下提交給美國總統當選人川普即將上任的政府，重點聚焦在加強監控、情報分享與使用科技等方面。

路透社報導，加拿大財政部長兼公共安全、民主制度和政府間事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）向媒體表示，加拿大部會首長與川普的邊界沙皇霍曼（Tom Homan）進行了會面，氣氛「鼓舞人心」。

勒布朗說：「我與霍曼一起檢視了我們今天與大家分享的資訊…那次交談以及我與即將上任的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之間的談話，讓我受到鼓舞。」

勒布朗與他的同僚今天公布了以直升機、無人機、監視塔和嗅探犬強化美加邊界的計畫，並將組建「聯合攻擊部隊」打擊跨國組織犯罪。

總理杜魯道（Justin Trudeau）陷入困境的少數政府表示，未來6年將對邊界安全投資13億加幣（約新台幣301億元）。這項計畫聚焦於打擊芬太尼（fentanyl）、非正規移民與組織犯罪。

自川普揚言如果若未遏阻移民和毒品流入美國，將對加拿大和墨西哥加徵25%全面關稅以來，加拿大一直承受強化美加邊界安全的壓力。

在截至10月的12個月期間，美國有關當局在美加邊界附近逮捕了超過2萬3000人，比前一年多了超過一倍，但與同一期間在美墨邊界附近逮捕的150萬人相比，這僅是一小部分。

加拿大警方表示，過去4年來，他們在美加邊界最多人穿越的區段安裝了更多攝影機與感測器，但也承認在阻擋移民往南跨越邊界方面無能為力。

如同路透社先前報導，加拿大政府正在向更多外國旅客和已取得短期居留證的外籍人士關閉大門，不僅批准的簽證數量減少，也拒絕更多持有正式文件抵達國界者入境。

加拿大也計劃修改移民法，讓有關當局「以出於公共利益為由，取消、暫停或更改移民文件」。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）表示，加拿大還將「推出簡化庇護制度的措施，以迅速處理非法申請的案件」。

米勒也宣布將終止入境口岸申請簽證（flagpoling）做法，也就是持有臨時身分的居民短暫離開加拿大，再重新入境更新簽證狀態或續簽。

川普 美國大選

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