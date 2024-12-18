重返白宮各界爭相示好 川普：大家都想當我朋友

美國前總統川普勝選後將在明年1月重返白宮，近期不少科技大亨、政治人物、外國領袖甚至一些媒體人都爭相示好。

法新社報導，川普昨天在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）告訴記者：「當初在第一個任期，大家都在對抗我；但在這個任期，大家都想當我朋友。」

川普說：「我不知道耶，大概是我個性變了。」

事實上，川普幾乎沒有表現出性格轉變的跡象，但許多曾批評他的人，如今亟欲向重視忠誠度高於一切的川普政府示好。

美國布朗大學（Brown University）政治學教授希勒（Wendy Schiller）告訴法新社：「眼下人們評估認為，與他搞好關係總比得罪他好。對他們來說，問題在於他的喜好經常改變。」

川普自11月大選以來大多待在海湖俱樂部，因此都是其他人前往拜會，科技巨擘到訪尤其受矚目。

臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）11月底曾赴海湖俱樂部與川普共進晚餐，試圖修復關係。

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）和Google共同創辦人布林（Sergey Brin）也曾到訪。川普表示，預計本週還將與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）會面。貝佐斯曾強烈批評川普。

據報Meta、亞馬遜及OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）都向川普就職基金捐贈100萬美元（約新台幣3250萬元）。

川普昨天還在海湖俱樂部與熱門短影音平台TikTok執行長周受資見面。TikTok正試圖擋下「不賣就禁」新法。

川普說：「老實說，在第一個任期，我不知道是怎樣，反正感覺就像是完全相反的情況。」

媒體也一直試圖與川普建立關係。川普過去多次稱他們是「人民公敵」。

川普本週對一名民調機構負責人和一家報紙提告，指稱他們在大選前幾天公布的民調顯示他在愛荷華州落後，但他最終壓倒性贏得此州。

希勒說：「川普已表態，他將充分利用總統的權力來對付任何挑戰他的人，現在他似乎更知道要怎麼做。」