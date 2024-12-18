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川普：美中一起解全球問題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國候任總統川普十六日在佛州海湖莊園舉行勝選後首場記者會。（法新社）
美國候任總統川普十六日在佛州海湖莊園舉行勝選後首場記者會。（法新社）

美國總統選人川普十六日在佛州海湖莊園舉行勝選後首次記者會，他說，近期與超過一百位國際領袖通話，大家都打給他，還有人求見；此外，川普再次對中國大陸國家主席習近平喊話，指美中可以一起解決全世界所有問題。

川普說，勝選之後，與超過百位國際領袖對通話，大家都打給他，甚至有些人求見；他說，很難相信有多少國家來電，基本上所有人都打來電話。

川普交接團隊發言人李維特十二日證實，川普邀請習近平參加明年一月廿日就職典禮。華爾街日報報導，習近平並不打算出席，而是指派高階代表參加，如國家副主席韓正或外交部長王毅，因為習近平擔心一旦出席，日後川普政府仍對中國採取敵對行動，將損及他的威信。

對於外傳習近平將不會應川普邀約出席他的就職典禮，川普表示，習近平出席與否，外界有諸多揣測；實情是，兩人溝通狀況良好，而習近平還沒表態，「若他想來，我會很樂意接待他。但是現在沒有什麼可以討論的」。

川普回憶與習近平的關係，他說，習近平二○一七年造訪海湖莊園，並待了好一段時間；川普稱讚習是很棒的人，「雖然媒體討厭我這麼說」。

川普說，新冠疫情發生前，他與習近平關係很好，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成影響。川普說，他還是把習當朋友，中國大陸可以跟美國一起解決全世界所有問題。川普還說，他曾與習近平書信往來。但川普沒有進一步說明通信時間和內容。

政治新聞網站POLITICO報導，川普上個任期即將結束之際，經常怪罪大陸引發疫情，導致他和習近平不和。隨後兩人似乎開始修補關係，今年七月，川普在賓州造勢時遭遇槍擊，川普當時主動提到，習近平寫給他一封「美妙」的慰問信，他和習近平處得很好。

王毅喊話川普 台灣問題不容挑戰

記者黃雅慧／綜合報導

美國總統當選人川普上任前夕，中共中央外辦主任兼外長王毅昨向川普喊話，希望美國新政府做出正確抉擇，同中方相向而行，排除干擾，力爭中美關係穩定；並稱中方對美方在台灣等問題上粗暴干涉中國內政的行徑，必須作出堅定有力回應。

大陸外交部發布，王毅昨在北京出席國際形勢與中國外交研討會並發表演說。針對中美關係，王毅提到，只要中美合作，就可辦成許多大事好事。

王毅指出，上個月，大陸國家主席習近平與美國總統拜登會晤、向當選總統川普致賀電，在重要節點為中美關係發展提供戰略指引。習近平總結中美近年交往的七點經驗啟示，鮮明畫出「台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利」四條不容挑戰的紅線。

川普 美國大選

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