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美國總統當選人川普上任前 陸：盼雙方相向而行

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國總統當選人川普上任前，中共中央外辦主任兼外長王毅昨（17）日表示，希望美國新政府做出正確抉擇，與中方相向而行，排除干擾，力爭中美關係穩定。

王毅昨日在「國際形勢與中國外交研討會」發言，談及中美關係時，王毅未提及大陸國家主席習近平是否受邀赴美，但他重申台灣議題是中美關係「不容挑戰的紅線」。王毅並強調，中美關係不僅關乎兩國人民福祉，也關乎世界命運。

據大陸外交部官網刊登王毅的演說全文，王毅說，習近平上月與美國總統拜登會面，也向總統當選人川普致賀電，稱習近平向美方「總結中美近年交往的七點經驗啟示，鮮明劃出台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利四條不容挑戰的紅線」。

王毅還說，中方致力於中美關係穩定，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則不變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場也不變，「希望美國新政府做出正確抉擇，同中方相向而行」。

面對即將到來的2025年，王毅提出，當前世界正面臨分裂動盪衝突、分裂對抗風險、脫鉤斷鏈行徑、單邊霸凌逆流與意識形態分歧等五大面向挑戰，並重申北京的立場與態度。

川普 美國大選

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