勝選後首場記者會 川普：美中能一起解決所有問題
美國總統當選人川普16日舉行勝選以來的首場記者會，與媒體暢談一個多小時，內容觸及關稅、外交、內閣布局、俄烏戰爭等。他還說，美國和中國大陸能夠一起解決世界上所有問題。
在這場於海湖莊園舉行的記者會上，川普談及如何用關稅回敬各國銷美的產品，稱「他們課我們，我們就課他們」。他日前揚言對中、加、墨等國祭高關稅，但這次卻未詳述關稅計畫，只說「關稅會讓我國富裕」。
內定的商務部長盧特尼克預料在貿易方面扮演要角，被問及是否再與中國大陸達成貿易協議時他說：「互惠將成為我們關注的重點，對方如何對待我們，就該受到如何對待。」
被問到中國國家主席習近平據傳不會出席他的就職典禮時，川普說，習近平還沒有明確表示是否會出席，若願意出席，自己很歡迎。川普表示，他們兩人沒有談過此事，但他曾與習近平透過書信往來，有很好的對話。但川普沒有透露通信的時間點。
川普還說，直到新冠疫情發生前，他與習近平的關係都還不錯，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成很大影響。他說：「中國和美國能夠一起解決世界上所有問題…這點非常重要。他是我朋友。」
回憶起兩人七年前同樣在海湖莊園的會面，川普說：「他在這裡待了很長時間，就在那個地方，只是坐在一張非常舒適的椅子上…我們花了幾個小時交談，他是個很棒的傢伙。」
另外，日本軟銀集團董事長兼執行長孫正義也出席，宣布該公司四年內將向美國投資1,000億美元，於人工智慧（AI）、資料中心和半導體等，預計將創造至少10萬個就業機會。
華盛頓郵報指出，川普在海湖莊園約70分鐘的記者會，在在凸顯他上任後不論是實質施政內容或風格，都會與拜登政府大相逕庭。
NBC則表示，川普這次表現得相當樂觀，直言現在和2016年大不同，過去四年「每個人都在和我做作對」，如今有「人們想和我好好相處」。
至於其他的地緣政治問題，川普表示，哈瑪斯必須在他就職典禮前釋放所有人質，否則「一切都會爆發」。他並稱讚土耳其幫助敘利亞反抗軍成功結束阿薩德政權。
川普還提到，他正努力結束俄烏之間的衝突，已取得「一點進展」。
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