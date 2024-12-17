川普再批「允烏對俄射長程飛彈」愚蠢！上任恐推翻拜登政策

美國總統當選人川普16日在記者會上表示，上任後可能推翻現任總統拜登近期批准烏克蘭使用美國長程飛彈襲擊俄羅斯領土的決定。

當被問及是否會考慮推翻拜登上個月批准的這項決定時，川普表示，「我可能會。我認為這是一件非常愚蠢的事情。」並指「我不會讓他這麼做。這是一個很大的錯誤。」

拜登上月首度批准烏克蘭使用美國長程飛彈襲擊俄羅斯領土後，烏軍11月19日首次使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻打俄羅斯布良斯克州的一處設施，隔日又首次使用英國提供的「暴風影」巡弋飛彈攻擊俄國境內。

對此，白宮反駁川普的批評，稱該決定在上月大選前經過數月審議後做出。

白宮國家安全發言人柯比表示，「我可以向你們保證的是，自選舉以來，我們在各個層面與他們進行對話，我們已經向他們闡明背後的邏輯、想法和原因。」

川普16日再次呼籲烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭透過談判結束戰爭，稱衝突造成的死亡和絕望是「大屠殺」。