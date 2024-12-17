【重磅快評】讓美國再度偉大 台灣企業誰陪川普演這場戲

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聯合報／ 主筆室
川普舉行勝選以來第一次記者會，廣泛回答媒體提問，看似洋洋灑灑什麼都講，但也都沒講什麼，釋出的訊號始終就是「都可以來談 」。路透
川普舉行勝選以來第一次記者會，廣泛回答媒體提問，看似洋洋灑灑什麼都講，但也都沒講什麼，釋出的訊號始終就是「都可以來談 」。路透

明年1月重返白宮的川普，還未上任，各國早就爭相輸誠。16日他召開當選後的首場記者會，看似洋洋灑灑什麼都講，但也都沒講什麼。商人本質的他釋出的訊號始終就是「都可以來談」，外國企業正各憑本事去建立和川普的關係，其中，日本科技巨頭軟銀（SoftBank）拔得頭籌，且演最大，誇口說未來四年內準備在美國當地投資1000億美元，即超過新台幣3.2兆元。

軟銀並承諾，在當地創造10萬個與人工智慧和基礎設施相關的工作機會。軟銀此舉當然是執行長孫正義（Masayoshi Son）對川普政策的支持，想以此拉攏川普，加強與美國政府的合作。

軟銀並不是第一次向川普輸誠。2016年川普初次當選總統後，軟銀就宣布在美國進行500億美元的投資，並承諾創造5萬個工作機會。但截至目前為止，軟銀當年這筆投資最後實際創造的就業數量並不明確。

現在軟銀真會在美國再投資一千億美元？先別說軟銀有沒有那麼多資金，恐怕吹牛成分大些，但其實也無妨，川普此時很需要外國廠商幫他共同畫大餅。例如他在第一任期內就拉了鴻海，鴻海在2017年為響應美國前總統川普的「美國製造」政策，與美國威斯康辛州達成協議，承諾投資100億美元，在當地建造10.5代LCD面板廠，僱用1.3萬名員工，當時的鴻海董事長郭台銘風光進白宮，並與川普在2018年同台主持動土典禮，在美國威斯康新州建的廠，還被譽為「世界第八奇蹟」。

但鴻海在威州投資設廠，歷經數度更迭，規模和項目均有調整。目前在威州園區並沒有生產LCD面板，主要是因為政治生態的改變。因為鴻海在2017年投資威州，主要是時任共和黨籍威州州長華克（Scott Walker）大力牽線，提供租稅減免達40億美元。但2018年11月，威州州長由民主黨籍的艾佛斯（Tony Evers）當選，威州政治生態轉變，使得鴻海威州投資計畫遭遇轉折。

隨著川普2.0時代來臨，一切重頭來過。台灣要表態討好川普，也只有科技業夠格，首當其衝的自然是台積電。台積電董事長魏哲家16日即透露，他前幾天和「全世界最有錢的傢伙」見面聊天。

魏哲家並未指名道姓，但他口中「全世界最有錢的傢伙」應是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。尤其上周已有網友目擊魏哲家現身舊金山等車，外界解讀，魏哲家赴美行程應是拜訪馬斯克等客戶群。由於馬斯克是川普的重要夥伴，很明顯的，魏哲家這次見馬斯克更重要的目的應是順便探探風向。尤其是台積電已在亞利桑那州設廠，未來還不知道川普會再開口要什麼。

「讓美國再度偉大」是川普心頭的重中之重，誰能陪他演出這場戲，不是只符合美國利益也要不損及我方利益，是現階段台灣企業制訂策略時的最大挑戰。

台灣 川普 美國大選

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