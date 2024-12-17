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川普樂與日相石破茂會談 認為日本很重要

中央社／ 東京17日專電
日本首相石破茂。(路透)
日本首相石破茂。(路透)

美國總統當選人川普今天在佛羅里達州住家舉行記者會時，被日媒問及與日本首相石破茂會談的可能性時表示，「很想見（石破）」。川普還表示，對日本的首相懷很大的敬意。

日本放送協會（NHK）報導，川普（DonaldTrump）在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的住家舉行記者會，這是川普在美國總統大選後首度舉行記者會。

被NHK問及與日本首相石破茂舉行會談的可能性時，川普說：「很想見，應該會見面吧。」當川普在被問到是否於明年1月20日總統就職典禮之前與石破會談的問題時答說：「如果他們（日方）希望的話，就那麼做。」

川普表示，自己對日本的首相懷有很大的敬意。他透露，昨天與已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠見面，透過安倍昭惠贈書給石破。

石破上個月訪問南美後，尋求返國途中訪問美國，與川普舉行會談的機會，但川普陣營的人表示，在就職總統前不與外國領袖會談。在川普夫婦邀安倍昭惠到佛羅里達州住家舉行餐會一事公開後，石破何時能與川普會談備受關注。

川普將提名前駐葡萄牙大使葛拉斯（George Glass）出任駐日大使。

對於葛拉斯，川普在記者會上表示，「是值得尊敬的人物，而且有擔任過大使的經驗，工作表現出色。我們都認為日本很重要」。

在記者會後，川普透過他自身的社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，將提名葛拉斯出任駐日大使。

川普表示，「喬治（葛拉斯）將在大使職位上發揮其商業頭腦」。葛拉斯曾在川普第一任時擔任美國駐葡萄牙大使。

葛拉斯在為川普募款上扮演重要角色，同時也是2016年與今年選戰期間的金主之一。

川普 日本 石破茂

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