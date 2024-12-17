川普聲請撤銷「封口費案」定罪 紐約法官駁回
美國媒體報導，總統當選人川普基於豁免權提出撤銷「封口費案」刑事定罪，今天遭紐約法官駁回。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，法官莫城（Juan Merchan）在裁決書上說，聯邦最高法院裁定川普任內的公務行為應享有廣泛豁免權，不代表定罪應被撤銷，他認為曼哈頓地方檢察官辦公室提出的證據與川普身為總統的公務行為無關。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也提到，莫城說，川普的一些主張「完全與非公務行為有關，因此不受豁免權保護」。
78歲的川普今年5月被判犯有34項偽造商業紀錄罪，包括在2016年競選最後階段，隱瞞付給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費，以阻止她公開揭露所謂的婚外情一事。
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