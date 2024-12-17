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川普再公布新人事！提名「對中鷹派」前駐葡大使為駐日大使

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普提名前駐葡萄牙大使、投資銀行家葛拉斯（George Glass）出任駐日大使。法新社
川普提名前駐葡萄牙大使、投資銀行家葛拉斯（George Glass）出任駐日大使。法新社

美國總統當選人川普16日再公布最新人事，提名前駐葡萄牙大使、投資銀行家葛拉斯（George Glass）出任駐日大使，稱相信葛拉斯會把他的商業頭腦，運用到駐日大使的職位上。

葛拉斯於2017年至2022年川普首個任期間擔任美國駐葡萄牙大使，曾展現出對中國的強硬立場，也是川普此次大選的主要金主之一。

共同社報導，川普16日表示，可能會在下月20日正式上任前，與日本首相石破茂會面。川普稍早與日本已故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，在佛州海湖莊園寓所會面。

川普指，他透過安倍昭惠，向石破茂轉贈一本書和其他物品，但未透露詳情。

中共 川普 日本 石破茂 美國大選

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