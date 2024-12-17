聽新聞
0:00 / 0:00
川普再公布新人事！提名「對中鷹派」前駐葡大使為駐日大使
美國總統當選人川普16日再公布最新人事，提名前駐葡萄牙大使、投資銀行家葛拉斯（George Glass）出任駐日大使，稱相信葛拉斯會把他的商業頭腦，運用到駐日大使的職位上。
葛拉斯於2017年至2022年川普首個任期間擔任美國駐葡萄牙大使，曾展現出對中國的強硬立場，也是川普此次大選的主要金主之一。
共同社報導，川普16日表示，可能會在下月20日正式上任前，與日本首相石破茂會面。川普稍早與日本已故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，在佛州海湖莊園寓所會面。
川普指，他透過安倍昭惠，向石破茂轉贈一本書和其他物品，但未透露詳情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言