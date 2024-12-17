選後首場記者會談外交！川普曝俄烏戰有進展 稱土國助攻阿塞德垮台

華爾街日報報導，美國候任總統川普16日在佛州舉行當選以來首場新聞記者會，侃侃而談一個多小時，其中稱讚土耳其是推翻敘利亞阿塞德政權的幕後推手，且提到在結束俄烏戰爭上取得「一些進展」。

NBC描述，川普在演說中表現得相當樂觀，直言現在和2016年有很大不同，稱過去4年「每個人都在和我做作對」，現在有些前對手釋出善意，「人們想和我好好相處」。

川普在記者會上談到外交局勢，他稱讚土耳其幫助反抗軍推翻阿塞德政權，是這次行動中的重要外國勢力，但也稱安卡拉對鄰國發動一場「不友善的接管」。

問及是否撤回駐敘利亞約900名美軍，他表示不希望美軍傷亡，「但我認為現在這種情況不會發生，因為其中一方已經被摧毀。」

金融時報報導，川普稱土國總統厄多安是「聰明人且非常強硬」，並引述外交分析人士指出，這是川普對厄多安發出「謹慎統治」的警告；川普與厄多安的關係一直不穩定。

另外，川普提到，哈瑪斯至今尚未與以色列達成停火，必須在他明年1月20日就職前釋放所有人質，否則「招致大亂」。他透露，近來與內唐亞胡通話，而上周哈瑪斯提供一份包含美國公民的人質名單，並表示會透過停火釋放人質，這是以哈去年11月達成首次協議以來第一次。

川普還表示，他正在努力結束俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，並稱他已經取得了「一些進展」，但未進一步說明細節。

川普當選以來不斷談到加強關稅，但記者會上並未詳細說明具體計畫，不過表示「他們對我們徵稅，我們對他們徵稅」。他內定的商務部長盧特尼克曾主張「互惠是關鍵對話」，預計在貿易方面發揮主導作用。