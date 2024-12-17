從關稅、習近平談到烏克蘭 川普記者會七大重點一次看

美國總統當選人川普舉行勝選以來的首次記者會，向記者發表一個多小時談話，內容涉及關稅、疫苗等。

以下是七大重點整理：

1.關稅

川普矢言上任後要對全世界進口品加徵關稅，但在記者會上沒有詳細說明他的關稅計畫。

川普表示：「他們對我們課稅，我們對他們課稅。」「關稅將使我們的國家變得富裕。」

川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）預料在貿易方面扮演領導角色，他指出，政府將擁抱互惠貿易政策。

盧特尼克在記者會上被問到是否與中國大陸達成貿易協議時表示，「互惠將成為我們的重要議題。你們怎麼對待我們，你們就應該預期會受到怎麼樣的對待」。

2.中國大陸

川普表示，近日與超過100位國際領袖通話，大家都打給他，還有人求見。

當川普被問到是否對中國國家主席習近平傳出不出席他的就職典禮感到失望時，川普說，習近平還沒有明確表示是否會出席，若願意出席，自己很歡迎。川普表示，他們兩人沒有談過此事，但他曾與習近平透過書信往來，有很好的對話。但川普沒有透露通信的時間點。

川普還說，直到新冠疫情發生之前，他與習近平的關係很好，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成很大影響。他說：「你知道的，因為中國和美國能夠，一起解決世界上所有的問題…這是非常重要的。你知道的，他是我的朋友。」

川普回憶起兩人2017年在海湖莊園的會面時說：「他在這裡待了很長時間，就在那個地方，只是坐在一張非常舒適的椅子上…我們花了幾個小時交談，他是個很棒的傢伙。」

關於下月可能遭到禁用的流行社群軟體TikTok，川普沒有表明他會如何予以對待，僅說「我們將對TikTok進行考慮」。

美國現任總統拜登4月簽署一項法律，要求TikTok的中國母公司把這款App賣給給非中國企業，否則將遭禁用。這項法律在法院獲判成立，並將於1月中生效，但具體如何實施尚不清楚，而川普政府可能會面臨處理後續問題。

川普最初在第一任內支持禁令，但後來開始喜歡TikTok。他周一表示，「我在心中有個溫暖的地方給TikTok」。川普稱讚該平台幫助他贏得了選舉，他的競選團隊將其視為接觸年輕、政治參與度較低的選民的橋樑。

4.內閣提名人選

川普表示，如果參議員對內閣人選持反對意見是「合理、公允且確實不認同某事或某人」，他可以理解對被提名人投反對票的理由，但川普說他相信他提名的人都是「很棒的一群人」。

川普提名的多數內閣人選都受到共和黨參議員歡迎，但一些人，如獲提名擔任衛生部長的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和國防部長人選赫塞斯（Pete Hegseth）預料將面臨嚴格審視。

川普表示，如果佛州參議員盧比歐被確認出任國務卿，他不知道佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）是否會選擇自己的兒媳婦賴拉（Lara Trump）接替盧比歐的參議員位子。他說，賴拉收到很多邀請，「人們希望她上電視，他們想給她合約」。

5.外交事務

川普表示，迄今尚未與以色列達成停火協議的哈馬斯必須在他1月20日就職典禮之前釋放所有人質，否則「一切都會爆發」。川普沒有透露更多細節，但表示最近與以色列總理內唐亞胡進行討論。

川普稱讚土耳其幫助敘利亞反抗軍成功結束阿薩德政權。當被問及是否會撤走駐紮在敘利亞的大約900名美軍時，川普說：「我不希望我們的士兵被殺，但我認為這種情況現在不會發生，因為一方已經被摧毀。」

川普還表示，他正在努力結束俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，已經取得「一點進展」，但沒有詳細說明。

川普表示，烏克蘭需要透過達成協議來結束俄羅斯的入侵。他還淡化被佔領價值，再次凸顯出川普可能追求的解決方案，不惜鞏固俄羅斯已拿下的領土。

他談到烏克蘭總統澤倫斯基時表示，「他應該準備達成協議，就這樣。必須有個協議。太多人被殺了。」

川普另表示，他沒有邀請澤倫斯基參加就職典禮。

6.疫苗

川普表示，他對公立學校強制接種疫苗持懷疑態度，「我不喜歡強制執行」。川普提名的衛生部長小羅勃．甘迺迪多年來一直對疫苗表示懷疑。

但川普表示，他不會禁止取得小兒麻痺疫苗：「你不會失去小兒麻痺疫苗。那是不會發生的。」但川普也說，他將調查疫苗是否會導致自閉症，儘管大多數專家都否認這項說法。

7.赦免

川普表示，他考慮特赦紐約市長亞當斯（Eric Adams)。聯邦檢察官在9月指控亞當斯犯有賄賂、詐欺等。

根據聯邦起訴書，亞當斯十年來獲得超過10萬美元的秘密福利，包括土耳其航空公司的免費航班和豪華酒店住宿。

川普說：「我認為他受到了相當不公平的對待，現在我還沒有看到這一切的嚴重性，但看起來，你知道，就像多年前在飛機上升級一樣，我知道或許在這裡的每個人都獲得升級。」