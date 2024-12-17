習近平不來？ 川普：美中可以一起解決全世界所有問題

美國總統選人川普16日在佛州海湖莊園舉行勝選後首次記者會，他說，近日與超過100位國際領袖通話，大家都打給他，還有人求見；傳中國大陸國家主席習近平將不會應川普邀約出席他的就職典禮，川普表示，沒聽習近平說起，但若習想來，他會很樂意接待習。

川普表示，習近平出席與否，外界有諸多揣測；實情是，兩人溝通狀況良好，而習近平還沒表態，「若他想來，我會很樂意接待他。但是現在沒有什麼可以討論的。」

川普說，中國大陸可以跟美國一起解決全世界所有的問題。

此外，川普在答覆媒體詢問時表示，他沒有邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）來參加就職典禮，但若對方願意，他會很樂意接待澤倫斯基。