川普擬取消電動車補助

路透報導，根據所掌握的文件披露，美國總統當選人川普的交接團隊建議，取消拜登政府任內對電動車和充電站的支持，並強化對中國大陸汽車、零組件和電池材料進口的圍堵措施；並建議對全球所有電池材料徵收關稅，再逐一與盟友商談豁免。

川普的團隊已計畫一上台就要廢除目前美國人購買電動車可減稅七千五百美元。這將對美國電動車產業造成衝擊，但是力挺川普的特斯拉執行長馬斯克認為，取消補助對特斯拉的競爭對手打擊更大。

交接團隊也提議將拜登政府的碳排放和燃油效率相關規範，改回二○一九年的標準，這將允許每輛汽車每英里的碳排放量，比現有的二○二五年規範增加約百分之廿五，燃油效率減少百分之十五。