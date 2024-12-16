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美媒：川普擬找對中鷹派前駐葡大使駐日
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述消息人士披露，美國總統當選人川普有意提名前駐葡萄牙大使葛拉斯（George Glass）出任駐日大使。
哥廣新聞網指出，葛拉斯在為川普募款上扮演重要角色，曾在川普第一任時擔任美國駐葡萄牙大使。
日本共同社指出，現任美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）計劃於明年初川普1月20日就職之前離開日本。
「國會山莊報」（The Hill）今年9月報導，傳出易曼紐有意角逐民主黨全國委員會（Democratic NationalCommittee）主席。美國廣播公司新聞網（ABCNews）指出，民主黨全國委員會2025年2月1日即將選出新任主席。
日本時報（Japan Times）指出，葛拉斯這次也是川普競選期間的金主之一，只要獲得參議院同意即可赴日履新。
目前不清楚經營投資銀行及房地產生意的葛拉斯，與日本有何淵源，但他過去在駐葡萄牙大使期間素以對中國談話強硬著稱。
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