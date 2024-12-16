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【專家之眼】川普高關稅政策奏效？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
川普月前在「美國優先政策研究所」的晚宴上，發表演說。(美聯社)
川普月前在「美國優先政策研究所」的晚宴上，發表演說。(美聯社)

川普即將上任，各國都嚴陣以待，主因之一就是川普的高關稅政策。但此政策是否真能奏效，確實存有疑慮。在選舉期間，川普以民粹手法將高關稅政策描繪為增加就業的良方，以便達到美國再次偉大(MAGA)的目的。此外，MAGA也存有強烈的經濟民族主義，尤其藉由針對中國等外國競爭對手的不公平貿易行為，因而與選民產生了高度共鳴，川普成功地自我塑造成美國工人的捍衛者，以及反全球化的領導者。

進一步觀之，由於川普只提及高關稅，而避談進口成本上升可能加劇通膨的立即影響，並稱高關稅乃外國的負擔，其實這與實際情況差距甚大。故川普避重就輕，主張優先考慮其他經濟目標，比如以開發新能源等策略來抑制通膨，因為他認為高關稅可以促使企業回流與削弱中國，進而以國內製造業來減少對外國供應鏈的依賴，這終將會超過通膨的成本。乍看之下，好似有理，但這裡首先就可能會產生短空而是否長多的疑慮，意即通膨是立即的而就業還需時間。而美國的製造業環境不佳，成本高又缺工，若川普可以通過向關鍵群體提供有針對性的救濟，來抵消一些政治反彈，比如對農民的補貼或對某些行業的減稅，也好像言之成理，但是否緩不濟急，端看其政策取向而定。

但川普歷來無視傳統的經濟理論和專家建議，經常追求符合他的直覺或政治目標的政策，而不是既定的模式，且未充分顧及全球貿易動態的複雜性及其通脹影響。質言之，高關稅政策看似可以減少與中國經濟相互依存，與更廣泛的抑制中國的地緣政治目標一致，以對抗中國的全球影響力，同時亦可糾正貿易失衡與減少赤字。而川普又將貿易逆差描繪成大惡，並將關稅視為降低赤字的利器，但實際的影響仍存爭議，比如川普1.0時並未降低與中國的貿易赤字，就是最佳證明。

況且，被關稅針對的國家可能也會報復，進一步擾亂全球供應鏈。如果關稅加劇了通膨而難以抑制，川普可能會面臨政策扭轉，從而破壞預期的利益。且川普只能再做一任四年，而兩年後的期中選舉更是一項檢驗，由於共和黨在國會兩院的多數有限，是否變天，還需要觀察。但是企業的經營是永續的，因而多少企業經理人會追隨川普的政策轉移美國，確實值得懷疑。

由此可見，川普的高關稅政策乃其重要的政經戰略。短期觀之，通脹壓力必將削弱消費者的購買力，並對低收入家庭造成不成比例的傷害。但長遠來看，高關稅是否能加強美國整體經濟發展，還在未定之天，如何調和短期與長期的經濟現實，確實是川普重大的挑戰。

川普 美國大選

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