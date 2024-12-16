憂禁令回歸 在美陸留學生 不敢返鄉

為防美國總統當選人川普明年一月廿日就職後宣布限制特定國家人士赴美，部分中國大陸留學生決定今年不回家鄉過春節。哈佛等大學也提醒外籍學生，最好在川普上任總統前返校，以免節外生枝。

洛杉磯時報報導，中國籍的南加大學生陸凱文（Kevin Lu）原本期待寒假期間回深圳探望父母，因為他已經一年沒回家；但隨著川普即將就任，他改變心意，選擇留在洛杉磯。

主修金融的他考量川普對中國的強硬立場，「風險太大，不知道接下來會發生什麼事」。

八年前川普在第一任總統期間，限制簽發大陸學生簽證，指部分陸生「威脅」美國國家安全，並祭出旅行禁令，造成許多持有合法簽證的大陸學生滯留機場。

紐約時報報導，許多大學期末考已陸續結束，學生開始放寒假，但哈佛大學、賓州大學、康乃爾大學、南加大等學校相繼建議國際學生在川普就職之前返抵美國。

川普第一任期內，對七個穆斯林國家祭出入境限制，讓數千名學生滯留國外。

川普政府在他任期後段，又將更多國家列入限制旅行名單。川普已表示，重返白宮時會再次實施這些禁令。

康乃爾大學十一月底就在官網公告，稱川普就職後很快就會實施旅行禁令，建議學生在一月廿一日春季班開學前返美。

康乃爾大學的公告指出，「禁令可能包括川普第一任政府所針對國家的公民，包括吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞，此名單上可能新增國家，尤其是中國和印度」。此外，校方提醒所有學生，出入境和文件處理可能延誤，要有所準備。

哈佛大學、麻省理工學院、賓州大學等校，也發布類似的建議和指導。

由於川普新政府政策尚不確定，因此校方建議都屬於未雨綢繆的預防性質。