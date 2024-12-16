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怕變眼中釘 科技巨頭 忙向川普表忠

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
美國候任總統川普（左起）臉露微笑，與富豪馬斯克和候任副總統范斯十四日在馬里蘭州觀看西點軍校對海軍官校的美式足球賽。（路透）
美國候任總統川普（左起）臉露微笑，與富豪馬斯克和候任副總統范斯十四日在馬里蘭州觀看西點軍校對海軍官校的美式足球賽。（路透）

在二○二一年一月六日國會暴亂後，大型企業執行長紛紛與前總統川普保持距離；如今川普準備重返白宮，他們正爭先恐後地向這位候任總統屈膝，捐巨款給總統就職基金；企業巨頭執行長們押注，與下任橢圓形辦公室主人建立個人關係對企業有利，至少不會成為川普的「眼中釘」。

華爾街日報報導，大選後的幾周內，川普及其顧問接到大量企業高層電話，他們渴望與川普過渡團隊在海湖莊園會面。臉書母公司Meta執行長祖克柏已在感恩節前在海湖莊園見到川普，兩人共進晚餐，Meta向川普就職基金捐贈一百萬美元；曾遭川普痛斥的亞馬遜創辦人兼華盛頓郵報東主貝佐斯，本周將帶著未婚妻到海湖莊園與川普餐敘，亞馬遜也打算為川普就職基金捐贈一百萬美元。

知情人士透露，Google執行長皮采本周稍早也在海湖莊園見到川普。OpenAI執行長奧特曼發現自己與川普高級顧問之一馬斯克不和，將導致他與川普政府格格不入；奧特曼正努力修復與川普未來政府關係，已與川普過渡時期聯合主席盧特尼克會面。奧特曼也為川普就職典禮捐款一百萬美元。

在競選期間支持川普的一小群金融家，現在位居高位。川普用內閣職位獎勵他的最忠誠支持者，他選中長期盟友、投資者貝森特擔任財政部長，提名盧特尼克擔任商務部長。身處在川普核心圈的一些人甚至對自己突然擁有的影響力感到驚訝。

川普十二日獲選時代雜誌年度風雲人物，赴紐約證券交易所敲響開市鐘慶祝活動，一名與會者無意間聽到盧特尼克私下聊到，他在海湖莊園就坐在川普和加拿大總理杜魯多的旁邊。

事實上，敲響開市鐘活動現場有如川普勝利大遊行，現場有數十位在業界極具有影響力的執行長，排隊一睹這位掌握著企業未來的候任總統風采。

共和黨政治顧問康安特說：「大選結果代表華府明年將制定大量政策。聰明的執行長明白，與其反對川普議程，不如形塑議程。」

川普 美國大選

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