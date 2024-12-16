怕變眼中釘 科技巨頭 忙向川普表忠

在二○二一年一月六日國會暴亂後，大型企業執行長紛紛與前總統川普保持距離；如今川普準備重返白宮，他們正爭先恐後地向這位候任總統屈膝，捐巨款給總統就職基金；企業巨頭執行長們押注，與下任橢圓形辦公室主人建立個人關係對企業有利，至少不會成為川普的「眼中釘」。

華爾街日報報導，大選後的幾周內，川普及其顧問接到大量企業高層電話，他們渴望與川普過渡團隊在海湖莊園會面。臉書母公司Meta執行長祖克柏已在感恩節前在海湖莊園見到川普，兩人共進晚餐，Meta向川普就職基金捐贈一百萬美元；曾遭川普痛斥的亞馬遜創辦人兼華盛頓郵報東主貝佐斯，本周將帶著未婚妻到海湖莊園與川普餐敘，亞馬遜也打算為川普就職基金捐贈一百萬美元。

知情人士透露，Google執行長皮采本周稍早也在海湖莊園見到川普。OpenAI執行長奧特曼發現自己與川普高級顧問之一馬斯克不和，將導致他與川普政府格格不入；奧特曼正努力修復與川普未來政府關係，已與川普過渡時期聯合主席盧特尼克會面。奧特曼也為川普就職典禮捐款一百萬美元。

在競選期間支持川普的一小群金融家，現在位居高位。川普用內閣職位獎勵他的最忠誠支持者，他選中長期盟友、投資者貝森特擔任財政部長，提名盧特尼克擔任商務部長。身處在川普核心圈的一些人甚至對自己突然擁有的影響力感到驚訝。

川普十二日獲選時代雜誌年度風雲人物，赴紐約證券交易所敲響開市鐘慶祝活動，一名與會者無意間聽到盧特尼克私下聊到，他在海湖莊園就坐在川普和加拿大總理杜魯多的旁邊。

事實上，敲響開市鐘活動現場有如川普勝利大遊行，現場有數十位在業界極具有影響力的執行長，排隊一睹這位掌握著企業未來的候任總統風采。

共和黨政治顧問康安特說：「大選結果代表華府明年將制定大量政策。聰明的執行長明白，與其反對川普議程，不如形塑議程。」