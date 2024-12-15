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分析：川普軟硬兼施對手困惑 習近平若赴就職典禮將是他「大勝利」

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社

美國總統當選人川普團隊已邀中國國家主席習近平參加就職典禮。CNN報導，儘管中方尚未正面答覆，但分析家說，這項邀請應放在川普用軟硬兼施手段讓對手困惑的背景下來觀察。

美國有線電視新聞網（CNN）專欄作家柯林森（Stephen Collinson）撰文指出，川普（Donald Trump）若順利邀請習近平出席就職典禮，將是他的一大勝利，因為這在政治層面上不利於習近平。

習近平若出席就職典禮，意味著他會致敬川普和美國的實力，反而跟習近平對於中國身為全球大國承擔正當角色的願景有所扞格。

川普就職典禮中，習近平將被迫坐著聽他發表談話，無法控制川普要說什麼，也無權回應。習近平出席川普就職也會被視為認可民主國家政權交接，對沉迷於壓制人民表達自由的一黨專政國家獨裁者而言，這簡直是詛咒。

儘管中方尚未給出正面答覆，但川普的邀請代表一項重大進展：他展開第2任期前已展現行使權力的信心和企圖心。CNN報導川普的團隊指出，川普還詢問其他國家領袖是否想出席他的就職典禮，儘管此舉已違反慣例。

這使人回想起川普對外交政策的熱愛，包括大張旗鼓的姿態，還有他想以不可預測方式踐踏外交準則的行徑。邀請習近平赴就職典禮也顯示，川普相信單憑他的人格力量就能成為創造外交突破的決定因素。

邀請習近平的更耐人尋味之處在於，川普過去數週正籌組對中極為強硬的外交政策團隊，包括欽點佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，以及延攬佛州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員麥艾維（Lily McElwee）說道，隨著川普準備接掌美中之間的全球最重要外交關係，這項邀請應放在川普使用軟硬兼施手段的背景下來觀察。

柯林森表示，美中兩國對台灣議題的看法分歧，中國宣稱台灣是領土之一，如果習近平下令武力侵略，美國可能會保衛台灣，但也可能不會。中國目前正跟其他美國對手加強合作，亦即與俄羅斯、北韓及伊朗組成非正式的反西方軸心聯盟。

川普揚言上任後對中國輸美商品課徵高額關稅，此舉似乎與他邀請習近平出席就職典禮形成巨大矛盾。各國政府對如何因應川普感到困惑時，就會引出一個問題：美國盟邦與對手要如何認真看待川普的咄咄逼人語氣和善變政策？

川普的最新策略可能讓人感到混亂，但不代表行不通。

儘管批評人士常譴責川普捉摸不定，但他的即興舉措可能讓對手失去平衡，同時為美國帶來潛在優勢。例如，儘管美中兩國於其他領域有分歧，但川普若在讓習近平遠離伊朗、俄羅斯及北韓方面取得任何成功，都會是一大外交政策勝利。

川普對中國的看法尤其令人困惑，他似乎認為北京的重商主義政策對美國構成直接威脅，且中國數十年來持續敲詐美國，但川普仍想跟習近平稱兄道弟。

他在競選美國總統期間數次讚賞習近平作風強硬、為人聰明，還說他倆是朋友。川普似乎認為，他們的友好互動代表習近平可能也對他抱持類似想法。

川普的關稅策略同樣備受質疑，因為沒人知道，一位不願傷害死忠選民的總統，是否準備為這種做法付出政治代價。

儘管他堅稱關稅最終會使北京當局蒙受數以十億計美元的損失，但美國零售商將把高漲的進口成本轉嫁消費者，包括那些對川普紓緩生鮮雜貨高漲價格寄予厚望的選民。

另一個問題是，川普將關稅視為談判手段或是名副其實的經濟戰行為？許多分析家認為，他揚言對加拿大或歐盟（EU）等盟友的輸美商品課徵關稅，只是為了提升自身談判地位。但鑒於華府對中國的反感，美中貿易戰可能維持更久時間。

北京似乎正認真看待川普。自從川普勝選後，中國耗費數週時間準備報復工具，例如前幾天就對人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）啟動反壟斷調查。

這顯示貿易戰可能對美中雙方帶來災難性後果，關稅可能推升美國物價上揚，還可能導致企業獲利萎縮，並且大幅加劇中國經濟的脆弱程度，包含工業產能過剩和內需低迷。

因此，川普的非傳統做法可能開始將注意力集中在北京。以這個角度來看，川普的就職典禮邀請就像泛太平洋大棋盤的開局，有助於定調他的第2任期。

川普 美國大選 習近平

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