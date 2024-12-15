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安倍晉三遺孀抵美 將出席川普私人晚宴

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。聯合報系資料照
日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。聯合報系資料照

日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天抵達美國南部佛羅里達州，預計將出席在美國下任總統川普私人寓所舉行的晚宴。

日本放送協會（NHK）報導，安倍昭惠今天抵達美國邁阿密國際機場，面對在場守候的日本媒體僅點頭及揮手致意，並未回應相關提問。

美國有線電視新聞網（CNN）等美國媒體報導，川普邀請安倍昭惠參加預計當地時間15日在佛州自宅舉辦的私人晚宴，川普夫人梅蘭妮亞．川普（MelaniaTrump）也將陪同。

已知這場晚宴並非透過政府管道，而是兩人直接聯繫後所安排。

安倍晉三生前與川普建立良好關係，因此安倍昭惠在這場即將舉行的晚宴中，會跟川普進行何種對話備受關注。

日本首相石破茂原本希望在11月訪問南美洲後，順訪美國跟川普進行會談，但因為川普方面表示在正式就任前，原則上不會跟各國領袖舉行正式會談，因此至今暫時未能與川普會面。

安倍晉三 川普 梅蘭妮亞

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