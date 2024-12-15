聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果CEO庫克拜訪川普 OpenAI奧特曼也將登門捐款

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普再度當選美國總統後，頻頻與企業執行長見面。圖為川普12日出席在紐約證交所舉辦的時代雜誌年度風雲人物記者會。（美聯社）
川普再度當選美國總統後，頻頻與企業執行長見面。圖為川普12日出席在紐約證交所舉辦的時代雜誌年度風雲人物記者會。（美聯社）

美國大選結束以來，總統當選人川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）訪客就絡繹不絕，企業執行長爭先恐後趕在川普元月上台前向他表達善意，盼能與新政府建立良好關係，13日到訪的蘋果公司執行長庫克是最新一位。

這群科技業執行長不只登門拜訪川普，還大手筆捐款給他的基金。Meta Platforms和亞馬遜就分別捐了100萬美元給川普就職基金，OpenAI證實執行長奧特曼也將跟進。發言人表示，美國銀行（BofA）和高盛集團也打算捐款給川普就職委員會，金額未定。

紐約時報引述知情人士說法報導，庫克13日晚間與川普共進晚餐，是川普11月二度當選以來兩人首度會晤。庫克在川普第一任內就主動與川普建立好交情，兩人關係遠比Meta的祖克柏或Google的皮伽熱絡，這使得蘋果許多產品得以豁免於川普1.0對中國大陸進口貨課的關稅，其他在大陸製造的美企則沒那麼幸運。

庫克這次登門拜訪，有機會當面尋求川普支持，或許能協助蘋果克服未來面臨的一些商業挑戰，包括App Store遭遇歐洲反托辣斯監管壓力，以及川普如果祭出新關稅可能危及iPhone銷售。

其他科技巨擘紛紛仿效庫克與川普和睦相處的範例，近來也積極與川普修睦關係。

Meta執行長祖克柏在感恩節前一天與川普餐敘。亞馬遜創辦人貝佐斯計劃下周拜會川普。祖克柏曾把川普的臉書帳戶停權，貝佐斯的華盛頓郵報則屢遭川普抨擊。華郵今年打破數十年傳統，宣布不再公開支持任何總統候選人，被視為貝佐斯遞出橄欖枝的前兆。

近幾年來，川普常怒斥大型科技公司打壓社群媒體上的保守派聲音。獲川普提名為下任聯邦貿易委員會（FTC）主席的佛格森已揚言，將制止大型科技公司反競爭和反言論自由的行為。

一些華爾街投資人早在選前就提供政治獻金為川普助選，如今這一小群金融家可風光了，多人獲延攬入閣。避險基金經理人貝森特獲提名為財政部長，Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克將出任商務部長。

川普 美國大選

延伸閱讀

科技巨頭頻高調示好 OpenAI執行長擬個人捐款3250萬迎川普就職

中國學者看川普2.0：強化亞太軍事存在 美中難交流

川普過渡團隊有意「精簡」聯邦銀行監管機構 劍指聯準會、貨幣監理署

川普關稅戰 加拿大擬以「切斷能源」報復

相關新聞

蘋果CEO庫克拜訪川普 OpenAI奧特曼也將登門捐款

自美國大選結束以來，總統當選人川普的海湖莊園（Mar-a-Lago）訪客就絡繹不絕，企業執行長爭先恐後趕在川普元月上台前...

美國準財長貝森特仿安倍經濟學 推動「三箭」經濟戰略

美國總統當選人川普提名的財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布，他將推動「3-3-3」的經濟戰略，即經濟成長3...

川普過渡團隊有意「精簡」聯邦銀行監管機構 劍指聯準會、貨幣監理署

華爾街日報引述知情人士的話指出，最近川普過渡團隊與可能領導銀行監管機構的提名人選面談時，探詢了川普可否廢除或合併或重組主...

川普關稅戰 加拿大擬以「切斷能源」報復

美國總統當選人川普日前表示，他上台後將對所有進口自加拿大、墨西哥的商品徵收25%的關稅，以阻止非法移民及毒品從美國南北邊...

路透：北京應對貿易戰 利用中國市場控制美企

川普尚未上任美國總統，美中經貿方面的博弈就已激烈展開，雙方都在布陣準備較量。

批造成經濟負擔 川普：致力終結日光節約時間

美國總統當選人川普今天宣布將致力終結每年春天將時鐘調快1小時的「不便」慣例，認為這種做法對美國造成不必要的經濟負擔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。