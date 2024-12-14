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科技巨頭頻高調示好 OpenAI執行長擬個人捐款3250萬迎川普就職

中央社／ 舊金山13日專電
美國候任總統川普即將就職，科技巨頭近日動作頻頻。繼Meta、亞馬遜之後、OpenAI執行長阿特曼（圖）也捐贈100萬美元（約新台幣3250萬元）給就職基金。圖／法新社
美國候任總統川普即將就職，科技巨頭近日動作頻頻。繼Meta、亞馬遜之後、OpenAI執行長阿特曼（圖）也捐贈100萬美元（約新台幣3250萬元）給就職基金。圖／法新社

美國候任總統川普即將就職，科技巨頭近日動作頻頻。繼Meta、亞馬遜之後、OpenAI執行長阿特曼也捐贈100萬美元（約新台幣3250萬元）給就職基金；另Google執行長皮查伊、蘋果執行長庫克傳出與川普碰面，凸顯對川普策略轉向。

矽谷科技巨頭近日陸續向川普（Donald Trump）示好，並且不介意消息公開。臉書（Facebook）母公司Meta、電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）分別捐贈100萬美元給川普就職基金。OpenAI向美國「全國公共電台」（NPR）證實，公司執行長阿特曼（Sam Altman）打算個人捐贈同等金額。且預料將不只有這些人採取行動。

阿特曼表示，川普將帶領美國進入人工智慧（AI）時代，期待支持川普的行動。

亞馬遜不僅捐款，還計畫在旗下影音串流平台PrimeVideo轉播就職典禮。

美國「財經內幕」（Business Insider）分析，科技公司捐款不足為奇，已有前例可循，微軟（Microsoft）2017年捐了50萬美元給川普就職基金、Google當年也花了28萬5000美元；此外，100萬美元對科技公司而言根本微不足道。只不過這次大家都很高調並不尋常，也顯示出科技巨頭應對川普的策略有所轉變。

過去，捐款最終會在文件中被揭露；但今年捐款者不再低調、直接讓消息公開。更多業界領導人這次改變作法，意識到在公開場合對川普說好話是最佳方式。

他們希望效法蘋果公司（Apple）執行長庫克（TimCook）於川普第一任期的策略。「財經內幕」指出，庫克應對川普有一套，在公開場合禮讓川普，保護企業利益。

路透社和科技新聞網站The Information近日分別指出，庫克和皮查伊（Sundar Pichai）與川普碰面。長期支持民主黨的Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）最近談及與川普的關係甚至表示，「我們正在翻開新的一頁篇章」。

班紐夫擁有的「時代雜誌」（TIME）今年再度讓川普登上年度風雲人物。

矽谷歷史學者歐瑪拉（Margaret O'Mara）告訴「全國公共電台」，業界領導者瞭解公開反對川普不會有好處，但是明確表達支持、表達希望川普表現出色或許會有回報。業界也希望川普不要監管AI和加密貨幣發展，因為企業和個人都砸了重金投資。

在華盛頓大學（University of Washington）任教的歐瑪拉指出，科技巨頭們捐款並不稀奇，但不再透過閉門會議或產業協會等私下管道進行，而是以啦啦隊姿態行事是件新鮮事，他們希望不要重蹈川普第一任期覆轍，當時川普與科技界領袖關係緊張。

歐瑪拉強調，追根究底，大型科技公司想要持續擴大規模、影響力、利潤，高層希望川普政府不要過度監管，這既符合他們認為的自身利益、也符合股東利益。

OpenAI 川普 美國大選

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