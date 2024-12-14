【重磅快評】川普就職邀習 美國心理上接受了中國超級大國地位

川普邀習近平去參加他的就職典禮，全球獨一份。大家關注習近平究竟去不去，但去不去反而是次要的，川普發出邀請才值得記上一筆。因為自1874年美國有紀錄迄今恰好150年，這是紮紮實實的頭一遭。換言之，川普已經直接給了習近平這份殊榮。

從這角度，習近似乎完全可以不必舟車勞頓地走這一遭。反正去了也可能就是一趟行禮如儀的行程，畢竟改變不了美中如今的政治現實。也就是美中處在激烈鬥爭的歷史階段，不會因為兩個領導人間有沒有親暱的友誼，就有多大不同。

試想，這過去的150年，美國新任總統的就職儀式真想邀外國要人參加，名單可以列出一籮筐。

譬如一次大戰期間的威爾遜，可以邀請仍是全球霸主的英王喬治五世出席；他的繼任者哈定也可邀請剛建立蘇俄的列寧到訪；當選四任總統的小羅斯福可以邀前後任的英國首相張伯倫與邱吉爾前來道賀；美蘇冷戰時期，史達林與毛澤東在朝鮮跟美國打了仗或許不便邀請，但艾森豪就職時，完全可以請批判史達林不遺餘力的赫魯雪夫跑一趟向他道喜；若不想請這個好辯的傢伙，他也可以邀來剛當上女王的伊莉沙白二世增添光彩。

不邀外國元首參加的歷史緣由可能已沒有人可以說個明白，但原因也不難推測。首先就是物理性的障礙。早年快捷的交通工具付之闕如，客機要到二戰後的50年代才逐漸完善。在此之前，不太可能有國家領袖放掉政務，搭一個月或以上時間顛簸的船，到冷颼颼的北美去參加別人的就職典禮。

另一個原因也不難想像。美國的孤立主義傳統讓其容易出現內縮心態，不想與他國產生太多糾纏，以便明哲保身。而這一心態在其坐上了全球霸主的王位後，反可能瞬間突變為在山巔上睥睨群倫、唯我獨尊的驕氣，更加不想跟山下的凡夫俗國沾邊。因此即令噴射客機早已日新月異，連兩倍音速的協和客機都已退役多年，白宮新主人也從未想請外國貴賓分享他的喜悅與輝煌。

現在川普居然想起了習近平，並且劍及履及地在當選後幾天內就發出邀請。可以見出，中國的崛起已經到了讓美國這一個不可一世多年的帝國，也不得不膽戰心驚的地步。若不是時時都憂心中國取而代之的威脅，怎會輕易想起東方的這一個價值與制度完全跟它相左的國度？誰又會想請一個跟自己同等魁梧的巨人，分食宴席上的珍饈？

在這一個意義上，川普邀請習近平參加其就職榮典，就毫無疑問地是一個值得大書特書的事件。

而下一個問題才是習近平要不要以及會不會出席？可以說，習近平出席的機率並不算低。

首先，就新聞曝光的時間點推敲，這個訊息的露出，已是邀請發出了至少一個月之後了，如果習近平已經拒絕，川普為了避免自己難堪，可以完全鎖死消息，彷彿什麼事情都未曾發生。現在消息卻突然走漏了，很可能是雙邊就此已經做了一輪的探索，並且有了一些眉目。此時風聲出來是為了測試各方反應。

其次，就北京對川普打交道的經驗，一向認為川普是一個可以談判、並可以在某種交易之下，樂於達成妥協的人物。如果藉出席川普就職的風光場面之餘，雙方逕就某些可以溝通並達到一定效果的議題，在川普的新任期之初就達成了共識，可以避開許多在未來四年可能歧生的誤解，並節省了探索彼此立場與虛實的時間。這不只對中國有利，對美國亦是有利的。

第三，出席這一場史無前例的盛會，中美兩位國家元首一齊站在華盛頓國會山莊西草坪上的歷史鏡頭，將是一個確認美中已成為並駕齊驅的兩個超級大國的具體象徵。它顯示，中國獲得的這一地位，是白宮主人公開授予與認證的，這也表明美國已經心理上坦然接受了這個現實。

而另一個可以推測的原因是，習近平是一個相對敢於跳出窠臼的中共領導人。譬如當年在新加坡見馬英九，就是打破數十年兩岸框架的一次破格作為。而這個性格，會讓他更願意冒險一試。

當然，習近平仍可能因為各種顧忌，譬如擔憂發生一些由美國民眾或甚至由國會議員發動的抗議事件、或是因為某些在儀式、規格上被矮化的疑慮等，而打了退堂鼓。最終習近平到底去不去，還是一個無法提前猜測出答案的謎題。

但無論習近平去不去，川普發出邀約就已是美中並立的地緣格局獲得儀式性確立的一次里程碑事件。在這個格局下，無論是歐洲、印度、包括台灣在內的東亞以至於中東、拉美，都必須採用不同以往的眼光，審視自己與它的關係。