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歐布萊恩：川普將延續戰略模糊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華府智庫「全球台灣研究中心」十二日舉行座談，並邀川普第一個總統任期時的白宮國安顧問歐布萊恩發表演說。他認為在兩岸政策上，川普將延續「戰略模糊」。

歐布萊恩證實我駐美代表俞大㵢曾飛往猶他州與他會面，請他將賴總統的賀函轉交美國總統當選人川普，「所以今年我們（川、賴）沒像過去（二○一六年川、蔡）那樣通電話」。

歐布萊恩說，「我將那封信直送（川普佛州私宅）海湖莊園」，川普收到後很高興。他還說，這是雙邊互動的好起點，相信台灣未來四年會打出好牌，就像台灣很快就對川普勝選表達祝賀；「我認為這也將在很大程度上提醒（川普）總統，他在台灣有許多好朋友」。

在兩岸政策上，歐布萊恩認為，「可能沒人比川普更適合執行（戰略模糊）這種策略」；川普除了會說若中國大陸入侵台灣，那美中就開戰，也會說希望區域和平，「台灣是中國的一部分」。

歐布萊恩指稱，川普一直關注台灣人，也理解台灣承受的壓力，了解台灣在安全層面所受的挑戰，但當川普看台灣時，看到的是個有錢人。

歐布萊恩表示，川普知道台灣很有錢，因此他不認為川普會願意再「承擔」台灣的防衛。歐布萊恩預料，未來會看到台灣大規模採購美國武器系統。

歐布萊恩並以川普宣布將提名擔任國務卿的魯比歐、準白宮國安顧問沃茲及準首席白宮副國安顧問黃之瀚，還有川普宣布將提名為美國貿易代表的葛里爾為例，強調「人事即政策」，未來在川普2.0的高階行政部門層面，挺台力道將很強大。

川普 美國大選

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