新聞眼／川普第二任驚喜開局 不能沒有北京

美國總統當選人川普選後忙不停，一邊放話加徵中國大陸商品關稅，一邊邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮；兩者情緒擺盪之激烈，凸顯川普心心念念在第二任要能驚喜開局，需要北京扮演稱職配角。

川普不再是那個橫衝直撞的川普，八年過去他顯得更加老練；相較華府建制派，川普依舊不走尋常路，利益導向的指標愈發明確，只要是能為ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）服務的都是好牌。而「中國牌」顯然是川普開局的先發。

透過專訪拋與中國大陸國家主席習近平通話，到美國媒體獨家報導川普邀習近平觀禮，川普動作頻頻，且釋出的消息相對溫和，不見針鋒相對，但也未吹捧示好。

回顧二○一五年底，剛贏得總統選舉的川普，對大陸沒有一句好話，他抱怨大陸對美貿易順差，要求升高貿易壁壘，還在川普任命駐中大使布蘭斯塔德前，接聽我國時任總統蔡英文的祝賀電話，當年的川普有著大手一揮，準備揚棄行之有年的「一個中國」政策的氣勢。

不到半年，習近平成了川普口中的「好人」，即便當時有北韓「火箭小子」金正恩試射飛彈的硝煙，都影響不了川普看向習近平的熱切眼光；直到新冠疫情爆發，川普引中國大陸為箭靶，疏導民怨。

如今，疫情因素已經遠去，取而代之的是俄烏戰爭和中東衝突，以及這兩場戰火帶來的經濟衝擊，川普揚言上任前促成俄烏停火，也自信能處理好中東問題。有了中國影響力，有助川普達成俄烏停火的目標，穩定美中關係，有助川普和國際社會打交道

北京亦如此，面臨國內外嚴峻挑戰，川普給足北京面子，習近平目前按兵不動，大約是細細掂量這位反覆無常交易者的最終底價；若如美國媒體報導，北京將派高階代表團祝賀，反映北京也需要美國，雙方各取所需。