美總統就職典禮 習近平擬派高官團賀川普

邀請中國大陸國家主席習近平參加美國總統就職典禮？總統當選人川普十二日在紐約表示，他喜歡冒點小風險；中方官員指川普此舉是好的開始。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述知情人士說法報導，習近平擬派資深官員組成慶賀代表團參加川普的就職典禮。

ＣＮＮ報導，習近平訪美的門檻很高，通常是為了參加多邊會議或者國是訪問；知情人士透露，若中方組成高層代表團代表習近平出席川普的就職典禮，將被視為遞出橄欖枝，展現對於新政府的支持，同時將習近平的來訪保留到某個以中國大陸為主的場合。

哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十一日報導，川普團隊發言人李維特十二日證實，且透露受邀的外國元首不只習近平一人。

李維特接受福斯新聞網（Ｆｏｘ）訪問表示，習近平還沒確認是否參加；「這是川普總統與世界各國領袖展開新對話的例證，不僅是我們的盟友，還有我們的敵人和競爭對手。」

川普十二日參加紐約證交所開市敲鐘活動時，在不點名習近平的狀態下說自己一直在思考邀請某些人來參加就職典禮，有些人會說這樣有點冒險吧，「我說，也許吧，我們拭目以待，我們喜歡冒點小風險。」

川普表示，新政府和中方會舉行大量會談，川普提到美國過去和中方關係很好，直到新冠疫情爆發，「我有點切斷了它（對中關係）」，這一步走得太遠。川普說，他一直與「習主席」討論某些事情，也包含其他國際領袖，他相信在各方面都可以做得很好。

ＣＢＳ報導，與川普交好的匈牙利總理奧班考慮是否出席，美聯社十二日報導，奧班目前不打算參加。

另一位備受關注的是俄羅斯總統普亭，不過克里姆林宮十二日稱，並未收到川普就職典禮的邀請函。

大陸駐美公使：川普釋歡迎訊號

中國大陸駐美公使邱文星十二日在華府一場智庫活動雖未證實習近平會不會出席，但他說川普此舉是「歡迎訊號」，期望類似的提議可以讓美中關係在川普的第二任有好的開始。