美總統就職典禮 中方擬派代表團參加

美國總統當選人川普的團隊發言人證實，川普已邀請中國大陸國家主席習近平出席他明年1月的宣誓就職典禮，但知情人士透露，習近平預料不會親自出席，將指派資深官員組成慶賀代表團參加。

川普提名的白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）接受福斯新聞網（Fox）訪問時證實，川普已邀請習近平參加明年1月的就職典禮，而且他邀請的不只一人，「這是川普總統創造與世界各國領袖間開放對話的例證，不僅是我們的盟友，還有我們的敵人和競爭對手」。

CNN引述知情人士指出，川普也已非正式地邀請薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、義大利總理梅洛妮、阿根廷總統米雷伊等領袖參加。

不過，CNN和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）都引述知情人士指出，習近平不會親自出席，預料將由中國駐美大使夫婦參加，可能還會有其他來自北京的官員。

若中方組成高層代表團代表習近平出席川普的就職典禮，將被視為遞出橄欖枝，展現對川普政府的支持，同時將習近平的到訪保留到某個以中國大陸為主的場合。