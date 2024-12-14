亞馬遜捐就職基金百萬美元
亞馬遜12日宣布將對川普的就職基金捐款100萬美元，加入Meta的行列，顯示科技業者正試圖與這位美國總統當選人打好關係。
在亞馬遜宣布捐款前，臉書與Instagram母公司Meta也對川普的就職基金捐了100萬美元。除捐款外，亞馬遜也會在旗下Prime Video串流服務轉播川普的就職典禮。
亞馬遜執行董事長、創辦人貝佐斯的商業利益，與聯邦政府多所牽連。其太空公司藍源與美國太空總署（NASA）簽有合約，亞馬遜也是國防、情治等聯邦機構的雲端服務供應商。在川普第一個任期中，他曾批評貝佐斯旗下華郵對政府的報導。華郵在本次選戰選擇不背書總統候選人。
貝佐斯在本月稍早訪問中說，他對川普2.0信心滿滿，「他看起來對降低監管十分有活力，如果我能在這方面幫助他，我將會這麼做」。
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