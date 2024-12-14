美新政府將縮減AI監管 促創新

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統當選人川普提名的聯邦貿易委員會（FTC）主席佛格森（Andrew Ferguson），之前表示不想規範人工智慧（AI），外界揣測川普明年1月上任後，可能撤銷現任總統拜登對開發AI設下的安全「護欄」，從而加速AI發展。

拜登去年10月簽署一道行政命令，要推動聯邦政府內部「使用與開發AI時的安全、無危險與可受信賴」，川普已承諾將撤銷這道行政命令，認為阻礙創新。

拜登也讓美國七家主要AI公司同意安全開發AI的準則，但新任FTC主席提名人佛格森暗示他對AI監管的立場是「不碰」。他9月發表聲明表示「AI討論中，加強監管這一面」是「錯誤的」，「任何膝反射式的監管回應只會壓制創新」，也曾表示「想終結FTC成為AI監管機構的意圖」。

專家表示，川普政府更加「放手」允許AI發展。美國公民自由聯盟（ACLU）國家政治鼓吹部門資深政策顧問溫茲科指出，川普可能大規模撤銷拜登先前的AI監管行動。億萬富豪馬斯克和拉馬斯瓦米等川普顧問也可能試圖以AI提高政府效率。

然而，AI發展若少了護欄，也將造成社會混亂，包括色情或政治深偽訊息的散布。賓州社會責任AI中心主管桑達說，他樂見為社會責任發展鋪路的合理監管，但當局也不該過度插手，不利創新。

川普 美國大選

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