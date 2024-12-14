陸操控匯率 美將祭高關稅

美國總統當選人川普的高級貿易顧問納瓦羅被問到中國大陸可能允許人民幣明年貶值時回應，新政府可不會開心地看著大陸操縱人民幣匯率的任何企圖。他說，大陸如放手讓人民幣貶值，川普可能進一步提高關稅。

在川普第一任期，納瓦羅參與了美中第一階段貿易談判整個過程，被外界認為是對陸鷹派。

川普之前表示，他計畫對美國進口商品徵收10%的普遍進口關稅，並對大陸進口商品徵收60%關稅。

川普貿易顧問納瓦羅警告陸勿操作匯率

路透近日報導，中國最高領導人和政策制定者考慮允許人民幣在2025年貶值，因為準備迎接川普重返白宮後美國提高貿易關稅的情況。報導稱，這項預期舉措反映出大陸意識到需要更大經濟刺激措施，來應對川普懲罰性貿易措施的威脅。

納瓦羅12日對路透表示，白宮不會干預美國財政部每半年一次的審查，該審查旨在調查外國貿易夥伴是否操縱本國貨幣。不過他補充說：「我不認為川普財政部會非常歡迎中國的貨幣操縱行為。中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知。」

川普上一任期曾於2019年把大陸列為匯率操縱國，這是美國政府自1994年以來首次做出這項決定。當時，納瓦羅也是白宮貿易顧問。2019年的這項舉動就是在大陸政府允許人民幣對美元貶值後發生的。

當時美中正處激烈貿易戰期間，人民幣對美元跌破7大關，牽動全球股市下跌。中國人民銀行（大陸央行）當時雖表示貶值就像水庫水位漲落是正常現象，但各界認為，人行此舉是為了抵銷川普關稅壓力。

納瓦羅12日強調，如果大陸放手人民幣貶值，川普可能會選擇進一步提高關稅，不是等待美國財政部報告。納瓦羅說，「會有適當補救措施」 ，如果（川普）不想等待任何報告，他可以提高關稅。

報導稱，此舉更具象徵意義，而非實質意義，但這表明川普願意與世界第二大經濟體進行前所未有的貿易戰。