路透民調：若川普加關稅引通膨 4成美國民眾不挺

最新民調顯示，42%美國民眾認為，若對進口商品徵收更高關稅導致物價上漲將不是好主意，且對關稅是否能幫助勞工持懷疑態度，突顯美國總統當選人川普高關稅計畫的風險。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）所做的民調，只有29%受訪者認同「即使物價上漲，美國對進口商品徵收更高的關稅是個好主意」，42%受訪者對此不認同，另有26%表示沒有意見，其他人則沒有答覆。

此外，僅有17%受訪者同意「美國若對進口商品加徵關稅，對我個人是有益的」這一說法。

這項為期6天的線上民調於12月10日結束調查，共訪問全美4183名成年人，民調誤差範圍約為正負2個百分點。

美國民眾對於關稅的看法，可能會為明年1月20日重返白宮的川普（Donald Trump）帶來挑戰。他的新關稅計畫比2017年至2021年首次擔任總統期間的政策更加激進。

經濟學家認為，川普的關稅計畫可能會導致通膨惡化，而通膨正是削弱民主黨籍現任總統拜登（JoeBiden）民意支持度、幫助川普重返白宮的關鍵之一。

貿易經濟學家、智庫皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員勒夫利（Mary Lovely）表示：「我認為部分公眾輿論可能會對川普更極端的關稅計畫起到一點約制作用，因為很明顯，計畫實施就會反映在物價上。」

川普曾允諾對所有進口商品加徵10%關稅、對來自中國的進口產品關稅稅率將高達60%，以提振美國工業，他也揚言要對鄰邦加拿大、墨西哥的商品徵收25%關稅。前述3個國家為美國的最大貿易夥伴。

舊金山聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of SanFrancisco）曾估計，美國消費支出約有10%用於進口商品，因此大幅提高關稅可能會嚴重影響一般民眾的家庭財務。