快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

空歡喜一場！LAWSON澄清「無來台展店計畫」 註冊商標原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統當選人川普獲評選為《時代雜誌》2024年度風雲人物。路透
美國總統當選人川普獲評選為《時代雜誌》2024年度風雲人物。路透

美國總統當選人川普獲選為《時代雜誌》（Time）2024年度風雲人物後，會不會激出川粉瘋買雜誌熱潮，一如2023年風雲人物流行天后泰勒絲（Taylor Swift）登上時代雜誌封面時掀起的旋風？

《時代雜誌》2023年度風雲人物特刊以泰勒絲為封面人物，印行三種版本，泰勒絲粉（Swifties）為收藏偶像周邊紛紛搶購，買了數十萬本雜誌。

川普Time特刊未上架先轟動

今年以川普作封面的特刊只印一種版本，12月20日在書報攤和Time.com官網開賣，但未上架就已引起熱烈討論。Google Trends資料顯示，諸如「時代雜誌去哪買？」和類似的Google搜尋關鍵字12日搜尋筆數暴增。eBay網站上已有賣家開始預售這期雜誌，另有賣家在Etsy網購平台上兜售印有川普封面照的T恤和馬克杯。

川普將於明年元月再度入主白宮，這是他繼2016年首次獲《時代雜誌》評選為年度風雲人物之後，第二次獲此殊榮。川普在今年美國總統大選中贏得7,700萬張選票，而且他2021年離開白宮後頻頻在媒體曝光，不缺能見度。

但泰勒絲對全球「（泰勒）絲粉」的號召力有目共睹，從她時代巡迴演唱會（Eras Tour）總計創造65億美元經濟活動（含售票、旅遊和住宿），即可見一斑。

事實證明，封面有泰勒絲照片的雜誌總是熱銷。有媒體報導，時代公司對零售店共出貨83.7萬本2023年度風雲人物特刊，比單一封面版的平常配銷量激增365%。另一報導說，泰勒絲封面三種版本特刊全套組合預售銷量達63,926套，加上個別雜誌賣了47,027本，合計銷量將近24萬本，與郵購銷量旗鼓相當--這還只是統計到去年12月中的數字。

川普vs.泰勒絲 誰的特刊更熱賣

有趣的是，泰勒絲在2024年美國總統選舉公開力挺民主黨候選人賀錦麗，川普得知後則在Truth Social發文說：「我恨泰勒絲！」

現在，這兩位名人在雜誌銷售上較勁，誰輸誰贏？

行銷及出版業專家表示，川普大肆宣揚自己再度成為《時代雜誌》風雲人物，可能助長雜誌銷售。事實上，他已在自己的Truth Social平台上將這項成就昭告天下。假如他下定決心要跟泰勒絲拚誰的特刊賣得更多，可能鼓動為數龐大的川粉熱烈捧場。

在佛羅里達大西洋大學教政治行銷的阿格藍諾夫表示，川普的支持群眾「十分積極...可能引發一場運動」。

明尼亞波利斯雜誌出版業顧問史特娜則認為，川粉從MAGA（讓美國再度偉大）帽子一路買到川普球鞋，現在買氣可能疲乏了，也許不覺得非得再買一本雜誌。

紐約資深娛樂媒體公關人員米拉蒙泰認為，即使川普人氣旺，魅力也難跟泰勒絲這種當紅流行天后相比，況且以政治人物當封面的雜誌較難激起購買欲。

近年來，平面雜誌銷路欠佳，許多雜誌甚至完全數位化，就連《時代雜誌》也在數年前從周刊改為雙周刊。印行特刊已成為刺激紙本雜誌銷售的大勢所趨，《時代雜誌》的年度風雲人物特刊就是最好的例子。

編輯推薦

流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，該期特刊封面推出三種版本，引起大批粉絲搶購收藏。路透
流行天后泰勒絲獲選為2023年時代雜誌年度風雲人物，該期特刊封面推出三種版本，引起大批粉絲搶購收藏。路透

川普 美國大選

延伸閱讀

川普「先禮後兵」邀出席就職 林憶君：真正冒險的是習近平

邀習近平參加就職典禮 川普：我喜歡冒點小風險

為何年度人物選川普？「時代」：所有人都活在川普時代

台學者：邀請習近平是罕見起手式 符合川普作風

相關新聞

川普「Time風雲人物特刊」未上架先轟動 能賣贏去年泰勒絲？

美國總統當選人川普獲選為《時代雜誌》（Time）2024年度風雲人物後，會不會激出川粉瘋買雜誌熱潮，一如2023年風雲人...

亞馬遜加入Meta行列打好關係 對川普就職基金捐100萬美元

亞馬遜12日證實，將對川普的就職基金捐款100萬美元，加入Meta的行列，顯示科技業者正試圖與川普打好關係。

川普「先禮後兵」邀出席就職 林憶君：真正冒險的是習近平

美國總統當選人川普將邀請大陸國家主席習近平出席就職典禮，引發討論。民眾黨立委林憶君表示，川普這招看似釋出善意的「先禮後兵...

川普邀出席就職典禮 外媒分析習近平「1理由」恐派高官代表

美媒日前指川普邀請中國大陸國家主席習近平下月赴美出席總統就職典禮，引發關注。華爾街日報報導，習近平並不打算出席，而是指派高階...

拜登大規模減刑1500人、特赦39人 創美史單日紀錄

拜登總統12日宣布為1500人減刑，創下美國現代史上單日最大規模赦罪；拜登表示，「美國的立國基礎在於可能性與二次機會的承...

美多所高校籲中生「川普上任前返校」恐旅遊禁令重現

川普明年1月將上任美國總統，哈佛大學、南加州大學等美國高校擔心旅遊禁令重現，近日紛紛發布提醒，建議國際學生提前返校，以免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。