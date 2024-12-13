川普「先禮後兵」邀出席就職 林憶君：真正冒險的是習近平

美國總統當選人川普將邀請大陸國家主席習近平出席就職典禮，引發討論。民眾黨立委林憶君表示，川普這招看似釋出善意的「先禮後兵」作法，果然非常符合捉摸不定的作風，是否出席川普的總統就職典禮，「實際上真正要冒險的是習近平」。

林憶君表示，很難想像習近平在川普總統就職典禮中，頂著華盛頓特區的寒風，孤身一人被滿場的鷹派參眾議員和國安團隊圍繞的心情會有多麼不安，更別提向來語不驚人死不休的川普，可能出現脫稿演出，當場給習近平下馬威的畫面出現。

林憶君分析，若習近平最後選擇婉拒出席此次的「善意邀約」，是否也將落入川普的圈套，讓川普暫時居上風，站在道德的高點上，表示已對習釋出善意，是習近平拒絕出席。

林憶君認為，川普這個看似釋出善意的「先禮後兵」作法，非常高明，不僅沒有成本，也沒有風險，果然非常符合捉摸不定的作風，因為真正要冒風險的人是習近平。