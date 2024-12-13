川普邀出席就職典禮 外媒分析習近平「1理由」恐派高官代表

美媒日前指川普邀請中國大陸國家主席習近平下月赴美出席總統就職典禮，引發關注。華爾街日報報導，習近平並不打算出席，而是指派高階代表出席，理由是擔心習近平一旦出席，日後川普政府仍對中國大陸採取敵對行動，將損及習近平的權威。

面對美國哥倫比亞廣播公司（CBS）率先披露川普（Donald Trump）將邀請習近平出席美國總統就職典禮，中國大陸外交部發言人毛寧12日僅回應，「目前沒有可發布的消息」，未再多言，引起外界揣測。

根據報導，據了解中國大陸政府想法的人士表示，儘管受到邀請，但在考慮到川普對中國大陸發出了關稅威脅下，習近平並不打算親自出席，而可能是指派一名高級官員代表他出席，人選包括中國大陸國家副主席韓正或外交部長王毅等，以協助打通中國大陸與川普政府的關係。

報導指出，美國總統就職典禮有外國領導人出席的情況並不常見，更何況是「競爭對手國家」的領導人。依照往例，外國大使和其他級別較低的外交官有時會受到邀請。但除了邀請習近平外，川普的顧問們表示，他們也考慮邀請其他國家領袖出席。

一名了解川普這一決定的人士提到，雖然川普希望與中國大陸競爭，但他也重視與習近平的關係。

根據這則報導，儘管川普日前公開表示，他最近曾與習近平進行了溝通，但接近北京方面的人士指出，自川普對中國大陸發出關稅威脅以來，兩人還沒有直接交談過。況且，習近平11月7日對川普當選美國總統的賀電中說，中美「合則兩利、鬥則俱傷」，是中國大陸將反制關稅威脅的訊號。

儘管如此，中國大陸政府近幾個月來一直試圖接觸川普的核心圈，但到目前為止，包括前中國大陸駐美國大使崔天凱在內的一些前任和現任中國大陸官員，在這方面的進展有限，中方拋出的橄欖枝都遭到了冷遇。

報導指出，習近平出席川普的就職典禮，存在著「不可接受的政治風險」。華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國大陸項目主任孫韻表示，中國大陸擔心習近平出席典禮後，一旦川普政府未來對中國大陸採取敵對行動，將危及習近平的權威和信譽。