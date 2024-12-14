受審期間也要吃…川普為何熱愛麥當勞？ 他嘗試川普套餐稱：美食惡夢

美國總統當選人川普熱愛麥當勞成痴，不但在競選期間跑去麥當勞店面打工，平時也會享用他鍾愛的「川普套餐」，甚至分享給內閣首長和朋友。不過外界更關心的是，這位著迷速食的總統，未來四年是否能以健康的狀況來處理國家大事。

川普在10月的競選期間，曾來到賓州首府費城郊區的一家麥當勞，親自為客人服務，只見他脫下西裝外套，換上有黃色滾邊的圍裙，還親自炸薯條、撒上鹽巴，最後將它們裝進盒子裡給客人。

當時，他除了質疑對手賀錦麗曾在麥當勞工作過的經歷是假的，還透過去麥當勞打工，來展現他對麥當勞的熱愛。《時代雜誌》指出，川普似乎是下定決心，不讓這個象徵美國工人階級的麥當勞，跟賀錦麗有任何關係。

麥當勞成選戰議題！曾以「漢堡謠言」質疑賀錦麗

「我愛麥當勞！」川普說道：「我認為『某些人』到處宣稱她曾在麥當勞工作過的說詞，是不恰當的。」

為顯示對工人階級的支持，民主黨競選團隊表示，賀錦麗曾在1983年暑假期間，在加州一家麥當勞擔任收銀員，當時她還是大學生。

對此，川普在競選活動中多次聲稱「賀錦麗是個騙子！」但並未提供多少證據支持這個說法。《紐約時報》指出，川普長期以來質疑賀錦麗經歷的行為，已經從「出生地謠言（birtherism）」升級為「漢堡謠言（burgerism）」。

「我現在已經比賀錦麗多工作了15分鐘！」川普戲稱。

除了工作經歷，川普小兒子小唐納（Donald Trump Jr.）更表示，川普比賀錦麗更熟悉麥當勞菜單。2023年初，川普來到俄亥俄州一家麥當勞，為當地列車脫軌事件的救援人員購買餐點，「我比你們更熟悉菜單，」一進去，他就對裡面的員工這麼說。

川普女婿庫許納（Jared Kushner）在2022年出版的回憶錄《打破歷史》（Breaking History）中提到，川普於2020年感染COVID-19時，點麥當勞外送成為他恢復健康的象徵。「當他要求吃最愛的『大麥克、麥香魚、薯條和香草奶昔』等餐點時，我就知道他好轉了，」庫許納寫道。

川普前競選幕僚萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）與博西（David Bossie），在他們2017年的書《讓川普做川普》（Let Trump be Trump）中也提到，川普的麥當勞套餐標配，是「兩個大麥克、兩個麥香魚和一杯大杯巧克力奶昔」。

大麥克是「川普套餐」中的一部分。美聯社

《Politico》報導指出，如果白宮廚房無法滿足川普對麥當勞餐點的需求，他的前保鏢及親信希勒（Keith Schiller）就會跑到外面買更多食物來滿足他。甚至連受審時，也不忘吃麥當勞！2023年10月，川普在曼哈頓參加詐欺案審判期間，就有數袋麥當勞餐點被送入法庭。

川普為何如此喜愛麥當勞？

作家沃爾夫（Michael Wolff）在2018年出版的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）中提到，川普「長期以來害怕食物中毒」，他認為在麥當勞用餐很安全，因為「沒有人知道他會去，而餐點都是事先準備好的」。

川普本人則以「食物製作標準」為自己的喜好辯護，他曾表示：「我是一個非常注重清潔的人，我覺得去麥當勞，比去一個你完全不知道食物來源的地方更好，這是一種標準。」「只要一個壞漢堡，就能毀掉麥當勞！」

川普套餐是一場美食惡夢

而川普套餐（兩個大麥克、兩個麥香魚和一杯大杯巧克力奶昔）吃起來如何呢？

「這是一個美食惡夢，比我想得還要糟糕！」前《商業內幕》圖片編輯強森（Hollis Johnson）親自嘗試後這麼形容：「這一餐熱量高達2430大卡，堪稱是一頓「驚人」的餐點。」

《商業內幕》指出，川普的品味一向充滿話題性，從煎得全熟的牛排，到金光閃閃的路易十四風格椅子，他的美食與審美標準總是兩極化。不過，從他最愛的速食看來，這個選擇是相對親民的。

強森在《商業內幕》描述他嘗試川普套餐的過程。他提到，當他開始吃第二個漢堡時，胃的負擔開始加重，甚至懷疑麵包在裡面是不是開始膨脹了。過程中即使覺得口渴，基於原則，也只能配奶昔來「解渴」。

強森說，吃到最後不覺得噁心，而是一種深層的倦怠感，彷彿失去了動力，還非常口渴想喝水。「雖然我是大麥克的粉絲，但無法向任何人推薦這份套餐，」強森說：「它非常的不健康！」

就連川普新任命的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也稱麥當勞是「毒藥」，它讓美國變成一個肥胖且不快樂的國家。

川普私人醫生：他健康狀況良好

不過，既然川普吃這麼多麥當勞，他的健康狀況如何？

當81歲的拜登退選後，換上59歲的賀錦麗，78歲的川普的健康狀況，就格外受到外界關注。「鑑於他年事已高，川普應該公布他的健康報告，」賀錦麗公布她的健康良好後，200多名醫生連署，要求川普也比照辦理。

《時代雜誌》指出，儘管總統候選人公布健康報告通常是傳統慣例，但沒有任何法規要求川普公開他的紀錄。

麻薩諸塞州沃爾瑟姆本特利大學政治學教授古拉蒂（Jeff Gulati）表示，川普愈是拒絕做民主黨要求他做的事情，他的支持者就愈支持他。「現在這只是公眾輿論的問題，而他在連續兩次選舉中都沒有公布健康報告，」古拉蒂說：「所以，川普沒有動機去做這件事。」

川普最近一次公開健康報告，是在2023年11月的一篇Truth Social貼文，他擷取紐澤西州醫師阿朗瓦德（Dr. Bruce A. Aronwald）的一封信，表示川普「健康狀況良好」「未來幾年都會過著健康的生活」。但讓外界存疑的是，信中並沒有提到體重、血壓、體脂等詳細數據。

川普在12月7日接受美國媒體《NBC News》「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時，主持人維爾克（Kristen Welker）也問川普，是否計畫公開完整的醫療報告，而非只是一封信時，川普說：「我願意，我認為任何人都應該這樣做，我對此沒有任何問題。」

未來還要掌權美國四年的川普，能不能以健康的身體履行總統職責？在川普還沒有正式公布健康報告之前，誰也不敢打包票。

（本文出自2024.12.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）