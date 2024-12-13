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【重磅快評】川普就職邀習近平 大冒險或不講武德？

聯合報／ 主筆室
川普2019年擔任美國總統時與中國大陸國家主席習近平在日本會晤，他明年1月20日的就職典禮將邀請習近平觀禮。(路透)
川普2019年擔任美國總統時與中國大陸國家主席習近平在日本會晤，他明年1月20日的就職典禮將邀請習近平觀禮。(路透)

美國總統當選人川普，邀請中國大陸國家主席習近平及其他外國領導人參加他明年1月20日的就職典禮，很可能會打破美國從1874年以來、尚未有外國領導人參加美國總統就職典禮的紀錄。川普不按牌理出牌早已眾所周知，但起手式就玩這麼大，也宣告他第二任期的「吸睛度」可望更甚第一任。

川普12日在紐約證券交易所參加敲響開盤鐘活動時，首次釋出：他一直在「考慮邀請某些人參加就職典禮」。商人出身的他，在台灣千萬股民心中早有「川普投顧」的別號，他選在證交所下出這盤國際權力大棋局的第一手，自然得要好好解析其心中想望。

川普說，「有些人說，『哇，這有點冒險，不是嗎』？我說，也許吧。我們拭目以待。我們看看會發生什麼，但我們喜歡冒點小風險」。接著川普團隊便釋出，11月5日選舉過後不久，川普便向習近平發出邀請。這也是美國總統當選人首度邀請大陸國家主席出席就職典禮，意義豈止特殊！因而路透評論，作為美國地緣政治首要競爭對手，大陸領導人出席美國總統就職典禮堪稱史無前例。

這就得回到美國總統就職典禮「到底玩些什麼」來看。回顧美國歷屆總統就職儀式舉行前後發生的一些趣聞，或可瞧出端倪：例如，美國第一任總統華盛頓是借路費去華府參加自己的就職典禮、第四任總統麥迪遜則首開先例舉行就職舞會，當時就單純想撈一筆賣舞會門票，後來卻成為慣例。畢竟美國納稅人只負擔單純典禮費用，其他都要總統自籌。

第九任總統哈理森冒著嚴寒發表長達1小時40分鐘的就職演說，給果感染肺炎，上任僅一個月後去世；第18任總統格蘭特就職一樣遭遇寒流。來賓穿著大衣跳舞，食物凍成了冰坨，苦了一眾VIP。

其他像是前任鬧情緒故意消失的、失態鬧場的，或是總統掛掉副總統臨時披掛上陣簡單就職的不一而足。雖充斥著美式自由奔放或是總統個人色彩，但終歸都是美國人關起門來自己玩的遊戲。

但這回川普可不同，他可是顛覆了自1874年以來的「不邀外國元首」傳統，既涉敏感的國際政治，而且還涉及與如今多數美國人眼中的最大競爭對手—中國大陸的大國交鋒。在川普眼中的「小冒險」，在他人看來只怕更像是一上賭桌就梭哈All In的博弈。面對如此巨大的美陸「史無前例、破冰」政治誘惑，也難怪對岸只能初步回應「目前沒有可發布的消息」，並傳習近平可能只會派高層代表團出席。

畢竟對於對岸來說，無論是依據過往國際慣例、政治傳統甚或習近平的風格，在與他國領導人會面之前，無論話題鋪陳、幕僚穿梭、達成初步共識等都不可少，領導人會面不過是「過場檯面秀」，那有可能配合對手臨場隨性演出？

從此以觀，就算有著巨大的表面政治紅利，只怕習近平更會視川普這招為不講武德的突襲，而不太可能如同川普也來個「冒險」。得失之間，只怕也很難說清。

川普 習近平

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