【即時短評】威脅加關稅卻又邀訪習近平 川普新局需要北京

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聯合報／ 華盛頓記者張文馨
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社
美國總統當選人川普邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮。圖／取自路透社

美國總統當選人川普選後忙不停，一邊放話加徵中國大陸商品的關稅，一邊邀請中國大陸國家主席習近平參加他的就職典禮；兩者情緒擺盪之激烈，凸顯川普心心念念在第二任要能驚喜開局，需要北京扮演稱職配角。

川普不再是那個橫衝直撞的川普，八年過去他顯得更加老練；相較華府建制派，川普依舊不走尋常路，利益導向的指標越發明確，只要是能為MAGA（讓美國再次偉大）服務的都是好牌。

中國牌顯然是川普開局的先發。

透過專訪拋出與中國大陸國家主席習近平通話，到美國媒體獨家報導川普邀請習近平觀禮，川普的動作頻頻，且釋出的消息相對溫和，不見針鋒相對，但也沒到吹捧示好。

回顧2015年底，剛贏得總統選舉的川普，對中國大陸沒有一句好話，他抱怨中國大陸對美貿易順差，要求升高貿易壁壘，川普還在任命駐中大使布蘭斯塔德前，接聽中華民國時任總統蔡英文的祝賀電話，當年的川普有著大手一揮，準備揚棄行之有年的「一個中國」政策的氣勢。

不到半年，習近平成了川普口中的「好人」，即便當時有北韓「火箭小子」金正恩試射飛彈的硝煙，都影響不了川普看向習近平的熱切眼光；直到新冠疫情爆發，川普引中國大陸為箭靶，疏導民怨。

如今，疫情因素已經遠去，取而代之的是俄烏戰爭和中東衝突，以及這兩場戰火帶來的經濟衝擊，川普揚言上任前促成俄烏停火，也自信能處理好中東問題；同樣深陷這些議題超過兩年的拜登政府，這張打都打不出去的中國牌，如今輪到川普打。

有了中國影響力，或許有助川普達成俄烏停火的目標，穩定美中關係，有助川普和國際社會打交道；川普選前大談要中國買多少多少美國農產品，選贏了到現在一次都沒提過，而是拿芬太尼來作為加徵中國商品關稅的理由，他再次將美國的內政問題與外國做連結，加大對北京談判的籌碼。

從大國角力的角度出發，川普和拜登一樣，都要與獨裁者共舞，尋求對中關係的穩定而非全面交惡；信奉交易藝術的川普，要解決國內移民和經濟的問題，也要解決國際衝突的問題，若能與中國達成交易，可望為他的二度執政鑲一道金邊。

北京亦是如此，她面臨嚴峻的國內外挑戰，川普給足了北京面子，習近平目前按兵不動，大約是細細掂量這位反覆無常的交易者的最終底價；若如美國媒體報導，北京將派出高階代表團祝賀，反映北京也需要美國，雙方各取所需。

有需求就能談，從目前狀況看，至少川普上台後美中不致倒退回2020年。川普有意重新定義與各國領袖的關係，回到核心思考都是反映在美國能獲得多少利益，MAGA不只是口號，是各界與美國打交道的新標準。

北京 川普 習近平 關稅

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