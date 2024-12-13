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川普邀習近平參加就職典禮 CNN：中方將派高層代表團出席

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。美聯社
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。美聯社

美國總統當選人川普的交接團隊12日證實，川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。CNN引述知情來源報導，預料中方會派出由高層官員組成的代表團，代表習近平出席。

即將擔任白宮新聞秘書的李維特（Karoline Leavitt）接受福斯新聞訪問，形容有關邀請是川普與各國領導人進行公開對話的例子，這些國家不僅是美國的盟友，也包括美國的競爭對手。

CNN引述兩名知情來源透露，預料中方會派出由高層官員組成的代表團，代表習近平出席。

消息人士並向CNN證實，同是川普親普盟友的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、義大利總理梅洛尼和阿根廷總統米雷伊也都受邀出席。

川普交接團隊未回應他會邀請哪些外國元首出席，但川普12日出席紐約證券交易所敲鐘活動時表示，「考慮邀請某些人參加」，但他沒有提到任何人，僅說「拭目以待，我們看看會發生什麼，我們喜歡冒點小風險。但這不是個壞機會。」

川普 美國大選

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