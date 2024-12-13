獲選時代雜誌風雲人物 川普受訪批烏用美援飛彈攻俄

「時代雜誌」今天刊出美國總統當選人川普獲選2024年度風雲人物的受訪內容，他批評烏克蘭用美援飛彈深入打擊俄羅斯本土，這番說法暗示川普可能改變美國對烏政策。

路透社報導，川普（Donald Trump）表示：「現在發生的事情很瘋狂。荒唐。我極力反對把飛彈射入俄國境內數百英里處。我們為什麼這麼做？我們只是在惡化這場戰爭，讓它變得更糟。本來就不該允許這麼做。」

另一方面，當被問及在他下一任期與伊朗發生戰爭的可能性時，川普則回答「什麼事都有可能發生，情況非常不穩定」，但接著又說他認為當前最危險的事就是烏克蘭將飛彈射入俄國。

川普也告訴「時代雜誌」（TIME），他將在法律允許的最大範圍內運用美軍支持他的大規模非法移民驅逐行動。

被問及美國法律一般而言禁止軍隊被用於國內執法時，川普稱非法移民形同入侵，必須加以阻止。他說，「我認為這是對我國的入侵」，「我們將派出國民兵，並將依據我國法律，在我被允許的範圍內盡其所能」。

川普受訪時還說，他將與衛生及公共服務部（DHHS）部長人選小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）就結束兒童預防接種計畫進行「重要討論」，有可能取消部分疫苗。

被問及新政府有無可能取消某些疫苗時，川普回答：「如果我認為危險，如果我認為它們沒益處，那就有可能，但我認為最終不會引起非常大的爭議。」