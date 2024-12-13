史無前例 川普就職典禮邀習近平出席

美國總統當選人川普已邀請中國大陸國家主席習近平，明年一月廿日到華盛頓參加川普就職典禮。大陸外交部昨天並未證實，僅表示「目前沒有可以發布的消息」。

川普與領袖對話「包括對手」

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普交接團隊發言人李維特十二日說，川普邀請習近平參加就職典禮。她還對福斯新聞表示，這個例子顯示，川普「與各國領袖開展公開對話，不只與我們的盟友，也與我們的對手和競爭者」。

李維特補充說，「我們在他的第一個任期就看到這一點。他因此受到很多批評，但這導致全世界的和平。他願意和任何人談話，他永遠把美國利益放在第一位」。

習近平如何回應 「有待確定」

至於習近平是否對邀請作出回應，李維特說，「有待確定」。

川普十二日在紐約證券交易所參加敲響開盤鐘活動時表示，他一直在「考慮邀請某些人參加就職典禮」，但沒有提及任何人。川普說，「有些人說，『哇，這有點冒險，不是嗎』？我說，也許吧。我們拭目以待。我們看看會發生什麼，但我們喜歡冒點小風險」。

哥倫比亞廣播公司引述多位消息人士說法指出，十一月五日選舉過後不久，川普便向習近平發出邀請，但目前不清楚習是否接受，大陸駐華府大使館也未置評。這是美國總統當選人首度正式邀請大陸國家主席出席就職典禮，意義特殊。路透說，作為美國地緣政治首要競爭對手，大陸領導人出席美國總統就職典禮堪稱史無前例。

美總統就職 從未有外國領袖參加

回溯到一八七四年的國務院檔案顯示，各國大使等外交官會受邀參加美國總統就職典禮，但從未有外國領袖參加這項美國總統權力交接儀式。外國政府受邀參加美國總統就職典禮，通常都是由該國駐美國大使代表參加，美方沒邀請外國領導人參與。

川普邀請習近平參加就職典禮，習近平若出席，可能成為川普就職後第一位會見的外國元首，對雙方都具有關係破冰的象徵意義。至於典禮當天座位如何安排，川普隨後是不是在白宮與習近平會談與後續訪問等，都值得關注。

匈總理奧班 傳考慮參加就職典禮

除了習近平，川普團隊也可能邀請其他外國領袖參加在國會山莊舉行的就職典禮。匈牙利極右派總理奧班與川普關係熱絡，本周還去佛州海湖莊園拜訪川普，知情人士指出，奧班仍在考慮要不要參加川普就職典禮。

川普交接團隊發言人李維特表示，「世界各國領袖排隊想會見川普，因他們知道川普很快將重新掌權，透過美國的全球力量恢復和平」。

川普在上周末播出的ＮＢＣ節目訪談中，自曝他近期曾與習近平通話，並稱他與習關係非常良好，一直在互相溝通，但他拒絕透露討論內容。兩人上一回見面是在二○一九年六月於日本舉行的Ｇ20高峰會場邊。彭博資訊分析，川普邀請習近平參加就職典禮，意味川普在威脅要對中方採取新一輪關稅措施後，試圖向北京示好。

陸外交部：目前沒可發布的消息

面對川普邀請以及習近平的答覆，大陸外交部發言人毛寧昨天在記者會上並未證實，僅簡短表示「目前沒有可以發布的消息」。

根據南華早報，習近平在十一日舉行的美中貿易全國委員會晚宴上書面致詞，提到北京「準備與美國保持溝通」，呼籲雙方開放市場。「我們都因合作而獲益，因對抗而受損」，也強調大陸願同美方保持溝通、擴大合作、管控分歧，繼續探索兩國相處的正道，實現長期和平共處。