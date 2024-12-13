FBI局長求去 川普發文慶祝

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊十一日對員工演說宣布，將隨拜登政府一道下台；美國總統當選人川普在社群平台真實社群發文慶祝；兩人恩怨情仇始於二○一七年，雷伊接受川普提名，頂替因調查通俄門觸怒川普的柯米，後來川普不滿雷伊為密件案搜索其住所海湖莊園。

雷伊二○一七年在時任總統川普提名下出任ＦＢＩ局長，任期十年未屆，因川普重返白宮，擬提名新局長前國安會官員巴特爾（Kash Patel），讓雷伊陷入尷尬境地。

雷伊十一日對員工演說指出，「我認為，對於本局而言正確的事情，是我服務到這屆政府執政結束時刻，然後我下台」。

雷伊說，做出要下台的決定並不輕鬆，但這是避免將ＦＢＩ拖入長期爭端的最佳方式；他的去職將有助ＦＢＩ持續專注其「每天代表美國人民執行必要工作」的使命。

ＦＢＩ下轄三點五萬名員工，年度預算超過一百億美元。

川普發文表示，這是偉大的一天，雷伊去職意味著終結美國司法部門被武器化的日子；他不知道雷伊怎麼了，但是現在可以為全體美國人民重建法治。

川普批評，雷伊指揮ＦＢＩ無故搜查他的房子，並致力非法彈劾及起訴他，還稱雷伊想阻撓美國的未來與成功。

川普說，巴特爾是史上最佳ＦＢＩ局長被提名人，美國人民期望看到強大且公正的司法系統，呼籲國會通過巴特爾任命案，啟動「讓ＦＢＩ再次偉大」的進程。

巴特爾的任命需要經過美國聯邦參議院同意。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）日前報導，巴特爾不僅是川普忠誠追隨者，還致力推翻所謂的「深層政府」；知情人士指，巴特爾若被任命為ＦＢＩ局長，將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並整肅公務系統。

雷伊接任局長超過七年，除負責打擊恐怖主義、網路攻擊、中國大陸、俄羅斯和伊朗威脅等國安問題，也主導調查二○二一年國會山莊暴亂事件，以及今年選舉期間川普兩度遇刺案。此外，雷伊任內也處理川普二○一六年競選總統時的通俄門爭議、試圖推翻二○二○年選舉結果，以及派員於二○二二年赴佛州海湖莊園，調查川普卸任總統後持有機密文件案。雷伊任內，ＦＢＩ也調查拜登卸任副總統後處理機密文件不當案。